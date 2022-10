Empatía, medio para alcanzar la igualdad; Sara Lovera imparte conferencia

A 69 años de la promulgación de la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres en México a votar y ser votadas, la periodista Sara Lovera López externó que la ciudadanización de la mujer sigue en proceso de consolidación, pues, aunque existan las leyes que la fundamenten aún no hay las condiciones para hacerla efectiva.

Detalló que la ciudadanía de las mujeres es dinámica, con una dimensión civil y social, en constante redefinición, y es el medio para consolidar la igualdad en derechos políticos-electorales de este sector, a través de un ejercicio de empatía.

Al impartir la conferencia magistral “La ciudadanía de las mujeres mexicanas”, desarrollada en el Centro Cultural La Libertad, del municipio de Apizaco, organizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Lovera López destacó que las instituciones tienen diversos pendientes por atender.

Señaló que, aunque en los últimos tres sexenios presidenciales ha existido un avance institucional para consolidar los derechos de ciudadanía de la población femenina, hay un importante rezago en materia cultural, pues tanto en hombres como mujeres persisten actos discriminatorios.

Resultado de las acciones emprendidas por un frente común de mujeres, Lovera López indicó que en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto hicieron efectivas reformas a 12 leyes que protegen los derechos de las mujeres en materia de igualdad.

Fue clara en que la paridad total no se va a alcanzar si las propias mujeres no generan una conciencia de género, si no integran una agenda común imprescindible para las mujeres, con la sororidad que se requiere.

La colaboradora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) expresó que aunque en la práctica los derechos políticos-electorales alcanzados por las mujeres se ven materializados, aún existen diversos pendientes por atender.

La ciudadanía de las mexicanas no ha sido gratis, actualmente la votación la seguimos haciendo con miedo y en muchos casos las mujeres seguimos siendo parte de las listas de relleno de los partidos políticos, exclamó.

TLAXCALA, REFERENTE EN PARTICIPACIÓN FEMENINA

Sara Lovera resaltó que actualmente se vive una crisis en la que las mujeres deben plantearse claramente cómo ejercer sus derechos, pero de una manera empática y solidaria, con el reconocimiento de otras mujeres para lograr un frente común. Contextualizo que, si bien han pasado 69 años de que el derecho al voto de la mujer fue garantizado, refirió que Tlaxcala ha sido referente en la participación femenina en la vida política, pues desde los años 50 la entidad contó con la primera mujer legisladora.

Además, destacó que la primera mujer que gobernó Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, ahora es uno de los personajes que se perfila para una candidatura a la Presidencia de la República.

COMPROMETIDO ITE CON LAS MUJERES, SOSTIENE PRESIDENTE

El presidente provisional del ITE, Juan Carlos Minor Márquez, refirió que a 69 años de la aprobación del voto femenino en México las instituciones electorales enfrentan diversos retos, a pesar de las reformas que han aprobado en materia de paridad y para combatir la violencia política en razón de género.

Minor Márquez afirmó que el compromiso del ITE es con las mujeres, por lo que en el proceso electoral pasado aprobaron una serie de acciones afirmativas que permitieron garantizar la paridad en las postulaciones, alcanzando la primera legislatura paritaria en Tlaxcala.

En el caso de los ayuntamientos, por primera ocasión en la entidad cuentan al menos con una mujer en su integración, ante el alto dinamismo de las mujeres en la vida política y que más del 50 % de la población es de mujeres.

Destacó que en el contexto actual existen múltiples desafíos para alcanzar la paridad sustantiva, una participación plena de la mujer en el ejercicio del poder y que quienes resulten electas ejerzan su cargo en un ambiente libre de violencia.

En Tlaxcala más del 50 % de la población es de mujeres. En 2021, por primera ocasión, la entidad contó con una legislatura paritaria.

