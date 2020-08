Entrega Irma Garay informe de actividades de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso

Antes del tiempo establecido, según consta en el acuse firmado por la Secretaría Parlamentaria y la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), la diputada Irma Yordana Garay Loredo atendió el exhorto hecho por la Comisión Permanente.

Y es que el pasado 6 de agosto a la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo le fue solicitado un informe del programa de trabajo y las actividades realizadas desde su conformación hasta la fecha actual, con la intención de coordinar los trabajos de la Comisión de Asuntos Electorales que ella preside, con lo realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos, a efecto de que se emita un dictamen de reformas en materia electoral y las leyes secundarias correspondientes.

El llamado de la JCCP señalaba también la inconformidad por parte de cuatro integrantes de esa comisión ordinaria que preside, quienes señalaron que al momento no habían sido llamados a sesionar.

Al respecto, Garay Loredo aseveró que la Comisión de Asuntos Electorales ha trabajado en forma, y destacó la propuesta de violencia política en razón de género, dictaminada en Comisiones Unidas, y avalada por el pleno del Congreso el 28 de mayo pasado.

Con relación a que no se ha citado a los nuevos integrantes de esa comisión, defendió que no es necesaria una nueva instalación tras la remoción de algunas vocalías, puesto que no está señalado ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento Interior del Legislativo local, sobre todo porque no hubo cambio en la presidencia.

Por otro lado, negó el resto de los señalamientos en su contra, como la existencia de una iniciativa sin su firma y otra sin una parte expositiva para sustentarla, pero se pronunció a favor de trabajar en Comisiones Unidas para las reformas en materia electoral.

Por otro lado, descartó que el exhorto que le hicieron, para responder en un plazo de cinco días hábiles, sea de asunto urgente y obvia resolución que debía ser atendido con prontitud, pues explicó que ello no generaba riesgo de estabilidad política, económica o social en el estado.

La parlamentaria entregó también un plan de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales que incluye las actividades realizadas, la fecha en los que ha recibido expedientes legislativos y los trabajos realizados para la reforma electoral 2020 a través del parlamento abierto.

