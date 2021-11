Es baja la diabetes infantil en Tlaxcala

La diabetes infantil no es un problema de salud alarmante en Tlaxcala, toda vez que actualmente son atendidos 35 menores con este padecimiento, que representan el .04 % de la población de niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años (490 mil), explicó Frank Mark Ibarra Muñoz, coordinador estatal de Nutrición de la Secretaría de Salud (Sesa).

De esa cifra, la edad promedio es de 10 a 19 años y en la entidad es más común la diabetes tipo 2 (60 % de los casos), secundaria al sobrepeso y obesidad, que la diabetes tipo 1 (40 %) que es una situación hereditaria o de nacimiento.

De acuerdo con información difundida por la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, México ocupa el sexto lugar mundial en el número de personas que padecen esta enfermedad, 542 mil niños que viven con diabetes tipo 1 y casi 78 mil infantes la desarrollan cada año.

Señala también que en 2016 la incidencia de diabetes tipo 2 fue de 2.05 casos por cada 100 mil habitantes, pero que en 2020 la cifra ascendió a 2.9 casos.

Ibarra Muñoz detalló que, en Tlaxcala, el Hospital Infantil es el encargado de la atención a ese sector en el que tienen registrados a los 35 menores con diabetes, pero aclaró que no representa un problema como lo son el sobrepeso y la obesidad, factores que con el tiempo pueden desencadenar esa enfermedad.

Informó que la Encuesta Nacional de Nutrición de 2018, la última realizada, habla de que en el estado hay hasta un 11 % de la población con sobrepeso y obesidad en personas de 0 a 19 años, mientras que en mayores de 18 años siete de cada 10 adultos tienen esos problemas que pueden deberse a factores genéticos, malos hábitos de alimentación y sedentarismo.

Estudios señalan que la diabetes tipo 1 es una condición donde el páncreas no produce insulina y entonces genera esa enfermedad, mientras que la tipo 2 se debe a malos hábitos de alimentación, el tener padre o madre diabéticos y el sedentarismo, comentó.

LA ATENCIÓN

En Tlaxcala los menores con diabetes son identificados en unidades de primer nivel y luego son referidos a hospitales de segundo nivel, normalmente al Hospital Infantil, que cuenta con especialistas y pediatras para tratar esos padecimientos.

El coordinador estatal de Nutrición de la Sesa señaló que, como parte del tratamiento, los menores reciben medicamentos orales o hasta la administración de insulina, pero aclaró que la medicación no es estandarizada y dependerá del grado que presente la enfermedad y las características de cada menor, como sus niveles de glucosa, por ejemplo.

Además, como parte de su tratamiento los menores con diabetes son sometidos a una alimentación diferente, en el que le es restringido el consumo de los hidratos de carbono simple, como los refrescos, así como los productos con azúcares y harinas. En las unidades médicas de la Sesa son atendidas todas las personas con diabetes de manera gratuita, y en promedio el costo de atención a un menor es de 14 mil pesos de manera anual.

CÓMO EVITARLA

Para evitar la diabetes es necesario una correcta alimentación, comer en mayor proporción frutas y verduras basándose en el plato del bien, comer carnes y leguminosas y cereales con moderación y evitar el consumo de bebidas azucaradas no lácteas.

Es importante mejorar la alimentación, tener un consumo de agua suficiente y la actividad física porque eso va a mantener los niveles de glucosa estables y el peso en rangos normales, lo que evitará que se desarrollemos otro tipo de enfermedades, apuntó.

LA LECHE MATERNA, BÁSICA

De acuerdo con el nutriólogo, la diabetes infantil también la desarrollan menores que no accedieron a la lactancia materna, pues es sabido que esa leche previene diversas enfermedades.

La Secretaria de Salud del gobierno federal, con base en datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que es recomendable que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Y es que algunos beneficios que tienen los bebés que toman leche materna es que padecen menos infecciones respiratorias y molestias digestivas e intestinales, los previene de alergias y de la obesidad (que es desencadenante de la diabetes) y ayuda a combatir diferentes tipos de bacterias e infecciones.

CAUSA DE OTROS PADECIMIENTOS

Aunque en Tlaxcala no hay datos de decesos de menores por diabetes, ya que es un tema marcado en adultos, advirtió que si no es controlada tiene otras consecuencias, como el desarrollar una enfermedad renal, ceguera, afectaciones en los nervios y enfermedades cardíacas, pero aclaró que ocurre en casos muy avanzados.

“Lo importante es cuidar el peso, la alimentación, tener actividad física, hacer un chequeo continuo con el médico por lo menos cada seis meses”, finalizó.

Síntomas de diabetes infantil

El nutriólogo expuso que cuando hay presencia de diabetes normalmente los niños o las personas tienen sed excesiva, orinan frecuentemente y presentan episodios de hambre con una necesidad de consumir una mayor cantidad de alimentos.

Eso, porque las células no están recibiendo la glucosa que necesitan y entonces hay una situación de disminución de la producción de insulina, o no hay producción de insulina, y al no tener eso no hay posibilidad de que la glucosa pase a las células y presentamos hambre, puntualizó.

Eso, a su vez, ocasiona aumento de peso, pero también indicó que normalmente cuando hay diabetes existe una disminución en el peso y todo eso se ve reflejado en el estado de ánimo de los menores pues no estarán tan activos como normalmente lo hacen.

Indicó que a esos síntomas se suma la irritabilidad por falta de energía a través de los alimentos y la presencia de signos referentes a la resistencia a la insulina, como el engrosamiento de la piel de algunas partes específicas del cuerpo y una coloración un poco más oscura, normalmente en axilas y cuello.

Si algún padre de familia sospecha que su hijo padece diabetes, al presentar alguno de los signos o síntomas anteriores, lo recomendable es acudir al centro de salud de su comunidad en donde serán valorados y en caso de requerir estudios serán canalizados a algún hospital para su atención.

