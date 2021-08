Espera Sepe reglas para volver a clases

Al momento, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) está a la espera de que en próximos días la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita los nuevos lineamientos en torno al regreso a clases, sentenció el secretario de educación estatal, Roberto Lima Morales.

Lo anterior en relación a las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López- Gatell, de que el regreso a clases se dará aun con semáforo rojo, pues se declarará el regreso a clases como de alta prioridad y le darán a la SEP la potestad de convocar a clases en las escuelas.

En entrevista, sostuvo que el sector educativo está trabajando en apego a las indicaciones de la SEP, pues hay lineamientos federales que aplican con puntualidad porque se debe tener seguimiento de todos los puntos que ha marcado.

Manifestó que están programando, ordenada y mesuradamente, pero cuidando los protocolos necesarios para que en este próximo regreso a las escuelas sea de tal forma que se garantice la integridad de maestras, maestros, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que es un tema que les compete a todos y debe tratarse con puntualidad y mucha precaución, pero sobretodo atendiendo a los cuidados necesarios.

Además, agregó que ponen énfasis en los protocolos y lineamientos de regreso a las aulas, pues sin duda tendrán que llevar al Consejo Estatal de Salud los comentarios e indicaciones, en conjunto con la autoridad de salud y sanitaria, para que tomen las determinaciones y salgan de manera unificada con los criterios y cuidados.

Lo que estamos trabajando es que debe ser un escenario que se lleva al seno de la comisión de transición, y se determine de manera conjunta y se dé seguimiento puntual al regreso a las aulas por una razón, ya que se debe hacer el cambio el 30 de agosto y después de eso la nueva autoridad educativa asumirá las riendas del sistema, ahondó.

Eso sí, puntualizó que eso no quiere decir que no se trabaje, pero sí están en comunicación y compartiendo acciones y estrategias que permitan tener un escenario que garantice la seguridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de padres, maestras y maestros.

REPRUEBAN PADRES REGRESO A CLASES

Padres de familia de Tlaxcala, reprobaron por completo la medida que pretende implementar el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los niños regresen a clases a las escuelas aun con semáforo rojo, con el argumento de que acudir a clases será una actividad catalogada como esencial y por lo que modificarán una vez más los criterios del semáforo epidemiológico.

Entrevistados al respecto, la mayoría de los paterfamilias coincidió en que esta medida es arriesgada, puesto que ahora el mortal virus ataca con mayor fuerza a los menores de edad e, incluso, ha causado fallecimientos en este sector, de ahí que el riesgo de retornar a las aulas es mayor que el beneficio que traerá.

Y es que según lo anunciado en la reunión virtual del pasado jueves con los gobernadores del país por López-Gatell, hará que asistir a clases sea una actividad esencial que no estará sujeta a restricciones, aun cuando el semáforo epidemiológico esté en rojo, por lo que dará atribuciones legales a la SEP con una nueva modificación legal a los lineamientos del semáforo epidemiológico.

En este sentido, padres de familia mostraron su malestar, pues opinaron que es una irresponsabilidad convocar al retorno a clases, cuando no toda la población está vacunada y los menores de edad todavía no son tomados en cuenta para ser inmunizados.

Asimismo, la mayoría afirmó que no están dispuestos a enviar a sus hijos a las instituciones educativas, por lo que prefieren continuar con las clases a distancia, por lo que se manifestó porque los docentes entiendan a los alumnos y no los perjudiquen en su aprovechamiento por no asistir.

El próximo 30 de agosto iniciará el ciclo escolar 2021-2022, pero aun está por definirse la modalidad en que este será.

