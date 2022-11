Exdiputados sustrajeron dictámenes, acusa Ever Campech

Ante la falta de los dictámenes en original de varias iniciativas presentadas en el Congreso del Estado por la LXIII Legislatura, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Ever Alejandro Campech Avelar, acusó a los exlegisladores de “llevarse” dictámenes diversos.

Lo anterior, después de las acusaciones realizadas por el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien fue parte de ese parlamento, de que en dicha Comisión existen rezagos importantes, así como imposición de revisiones.

En este sentido, Campech Avelar que sostuvo las declaraciones vertidas sobre la irresponsabilidad de los anteriores legisladores de haberse llevado los documentos, los cuales no son propiedad de los diputados, sino de la Legislatura, entonces debido a este problema solicitó a la Secretaría Parlamentaria buscar esos documentos.

Por ejemplo, explicó, la LXIII integró la terna para magistrados, la turnó a la Junta de Coordinación y Concertación Política y ahí detuvieron el proceso por el juicio de amparo interpuesto por Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

En este sentido, acusó que el rezago presente en la Comisión no es reciente, pues existe desde el ejercicio fiscal anterior, y él ha dado salida a varios temas, “entonces no pueden decir que no existe trabajo o hay rezago en la Comisión, pues en todas las sesiones existen dictámenes de este organismo.

El diputado Ever Alejandro Campech afirmó que su homólogo está molesto porque le arrebataron la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de ahí su comportamiento en cada una de las Comisiones a las cuales pertenece.

