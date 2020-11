Exige AC. atención inmediata a casos de violencia familiar

Con motivo del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer, la Presidenta de la Asociación Civil, Mujeres del Tercer Milenio, Catalina Flores Hernández, exigió que las autoridades no minimicen y atiendan con prontitud la violencia familiar ya que es el principio de los feminicidios.

En rueda de prensa ofrecida en la capital, aseveró que desde el 25 de noviembre, hasta el 10 de diciembre, estarán realizando actividades como foros, consultas, pláticas y talleres para concientizar a los hombres, mujeres y autoridades sobre la problemática social.

“La violencia no es normal, no se debe permitir en ninguna de sus formas, a veces lo vemos como una situación normal, como algo cotidiano, algo que se dice y se va transmitiendo de padres a hijos, hasta que se convierte en algo cultural y no conviene a nadie”, soltó.

Acompañado de miembros de la organización, puntualizó que en Tlaxcala se han cometido graves feminicidios que comenzaron con violencia en casa, “la cual desafortunadamente no se ha podido erradicar”.

Lamentó que las autoridades “se han vuelto sordas” y terminan con lamentaciones cuando los golpes de concubinos pasan a ser feminicidios, “por ello hemos venido luchando para que la sociedad se sensibilice y denuncie”.

RETOMAN LA ALERTA DE GÉNERO

Por otro lado, recordó que el Instituto Nacional de las Mujeres aceptó darle trámite a la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala, ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el tema no había avanzado, pero con el cambio de dirigentes en esa comisión volverán a retomarlo.

De hecho, aseguró que el pasado viernes la Conavim le informó que les brindarán asesorías para la continuación a la solicitud presentada desde el año pasado.

“Nos informaron que ya está el comité, que lo encabezan dos mujeres de Tlaxcala, lo cual nos da mucho gusto porque es muestra clara de que la solicitud no ha quedado en el olvido, no se le ha dado carpetazo”, concluyó.

“Las mujeres unidas saldremos adelante, no aceptaremos violencia en ninguna de sus formas y estamos aquí para denunciarlo, pues en Tlaxcala no cesan las desapariciones y muertes de mujeres”.

Catalina Flores Hernández, Presidenta de la Asociación Civil, Mujeres del Tercer Milenio.

