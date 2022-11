Exigen su restitución exempleados del Cobat

Durante 2011 y 2012 fueron despedidos injustificadamente 170 trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres del estado de Tlaxcala (Cobat), tras 10 años el problema sigue vigente y los afectados protestaron frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno para pedir a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros la restitución de las plazas y cubrir los días caídos que ascienden a alrededor de 100 millones de pesos.

El despido ocurrió durante la administración del exgobernador Mariano González Zarur, en ese momento, los afectados acusaron no recibir un motivo para removerlos de sus plazas laborales pese a ser sindicalizados, presuntamente el despido fue por no coincidir con los ideales partidistas de ese sexenio.

Al respecto, Arquímedes Eliosa Santos, exempleado del Cobat, mencionó que el caso ha llegado a las instancias correspondientes, pero la documentación fue bloqueada en gobiernos anteriores y las demandas no procedieron.

Por lo tanto, solicitó a la gobernadora Lorena Cuéllar una pronta solución, pues dijo que reclaman cubrir los días caídos durante los últimos 10 años y la reinstalación de sus compañeros.

Respecto a la suma acumulada para cubrir los días no laborados, comentó que están dispuestos a negociar, pues entienden que la cantidad es complicada de cubrir, pero exigirán lo justo y lo correspondiente a la Ley Federal del Trabajo porque han sido afectadas 170 familias por no poder llevar los recursos para cubrir las necesidades básicas, incluso cuatro de sus compañeros han fallecido por no poder pagar atención médica.

Además, reveló que existen demandas ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado y lograron ganar 15 laudos, pero no han sido concretados, lo cual fue otro motivo para manifestarse.

Aclaró que las demandas son individuales, tienen 69 casos vigentes y 15 laudos a favor, no obstante, algunos de sus compañeros han desistido de esta exigencia de sus derechos por cuestiones económicas.

69 demandas activas y 15 laudos ganados, pero sin ser solventados, es el avance que han logrado en 10 años los exempleados despedidos injustificadamente del Cobat.

