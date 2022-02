Eximen a exalcaldes por incumplir sentencias del TET

Por prescripción del periodo para emprender undesempeño de sus funciones en contra de los excaldes de Santa Cruz Tlaxcala y Panotla, Lauro Martín Hernández de los Ángeles y Saúl Cano Hernández, respectivamente, fueron eximidos de que se les iniciara un proceso en su contra por incumplir sentencias jurisdiccionales.

Local Cinco años después el Congreso local resuelve denuncias de juicio político

Las sentencias fueron emitidas por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) en contra de los responsables de los ayuntamientos en los años 2016 y 2017; no obstante, durante el legislativo se negaron a acatarlas por lo que quienes se sintieron agraviados promovieron solicitudes de juicio político ante el Congreso local.

No dejes de leer: ➡️ Certificado de vacuna sigue siendo obligatorio en Tlaxcala

No obstante, el rezagosentencia, que arrastran en diversas comisiones ordinarias del Poder Legislativo no permitió la radicación de los procesos, por lo que las exautoridades no tuvieron que someterse a juzgamiento por incumplir con las determinaciones emitidas por el TET.

En el caso del exalcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Lauro Martín Hernández de los Ángeles, le fueron promovidos dos recursos en su contra, uno corresponde al expediente TET-JDC-033/2016 por inejecución de primer regidor, referente a la violación de los derechos políticos-electorales, de quien en ese momento se desempeñaba como síndico municipal.

Más información: ➡️ Bares insisten en no respetar las medidas contra la Covid-19

Local Mantendrán salarios en Congreso: Vicente Morales

El otro procedimiento fe registrado con el número de expediente TET-JDC-008/2016, promovido por Rogelio Téllez Barona, en calidad deperiodo constitucional quien señaló la omisión del pago de gratificación de fin de año. Con relación al exalcalde del municipio de Panotla, Saúl Cano Hernández, también incumplió una sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala el 8 de agosto de 2016, lo que dio pie a solicitar un juicio político conforme a lo establecido en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

Cabe señalar que en ambos casos, al exceder el periodo de un año después de concluido su periodo constitucional, las solicitudes prescribieron, por lo que la Comisión Instructora de Juicio Político no se encuentra en condiciones de juzgar los hechos.

Te puede interesar: ➡️ En Tlaxcala las clases presenciales continuarán al 50 %

No dejes de leer ⬇️