Firman gobierno y Conagua convenio para fomentar cultura del agua

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones de mejora en la infraestructura hidrológica, el agua potable y alcantarillado, el saneamiento del río Zahuapan, así como fomentar la cultura del agua en los 60 municipios de la entidad.

Al suscribir el documento, la mandataria estatal reveló que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Tlaxcala más de 10 mil personas carecen de agua al interior de sus viviendas.

De ahí que una de sus prioridades será la de garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para que ningún tlaxcalteca sea privado de este elemento natural.

Sin agua no hay salud, no hay campos verdes, no hay vida, por ello como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar acciones para respetar y hacer valido este derecho, mitigaremos los efectos ocasionados por el abandono que por muchos años se dio en la infraestructura de todo el estado. Con acciones como la de hoy mostraremos que con voluntad, honradez y disposición es posible resarcir los problemas heredados para hacer una nueva historia por Tlaxcala, sostuvo.

Cuéllar Cisneros destacó que gracias al acompañamiento de la Conagua durante estos meses su administración atendió el 100 por ciento del programa de acciones de saneamiento del río Zahuapan, a pesar de haber recibido por parte del anterior gobierno un avance de apenas el 30 por ciento.

En su intervención, Martínez Santoyo reconoció la voluntad de la titular del Ejecutivo local para resolver esta problemática coordinadamente con la Federación, por lo que manifestó que la Conagua será un gran aliado de su gobierno.

Bajo los principios de la Cuarta Transformación, Tlaxcala se beneficiará de un desarrollo que armonice lo social, lo económico con lo ambiental y el saneamiento de los cuerpos de agua para garantizar que los más vulnerables estén al frente y sé que esto va a pasar con el buen gobierno de Lorena Cuéllar, dijo.

Explicó que en el convenio suscrito, ambas partes se comprometen a conjuntar recursos y formalizar acciones en infraestructura hidroagrícola tendientes a rehabilitar, tecnificar, construir o conservar infraestructura, relocalizar o reponer pozos profundos; además se va a sentar la base para fomentar la medición y distribución del consumo de agua.

En cuanto a agua potable, alcantarillado y saneamiento, el acuerdo impulsará la construcción, mejoramiento, ampliación o rehabilitación de infraestructuras en zonas urbanas y rurales, así como eficientar los organismos operadores locales.

