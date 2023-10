Fomentan autoempleo en el Cereso femenil de Apizaco

Integrantes de varias asociaciones civiles de la Ciudad de México e Hidalgo llevaron al Cereso femenil de Apizaco talleres de repostería, de bisutería y de emprendimiento para que las mujeres que purgan condenas o están procesadas por algún delito se preparen para el autoempleo y tengan herramientas que les permitan mantenerse y dotar de sustento económico a sus familias.

En el Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, las mujeres en situaciones de cárcel recibieron este 23 de octubre las constancias que acreditan haber obtenido esos conocimientos mediante las asociaciones “Alas para Crear” e Interculturalidad, Salud y Derechos A. C. (Insade).

La intención de los talleres de emprendimiento es que al salir del Cereso las mujeres puedan aterrizar lo aprendido y hacerlo crecer a manera de negocio y, de esa forma, promover la reinserción social y autonomía económica para así eliminar la necesidad de volver a delinquir o reincidir.

Ambas asociaciones civiles, cuya labor y material que entregaron fue financiada por la Fundación ADO, no solo capacitaron a las mujeres en esas tres actividades, sino que en el caso de la bisutería compraron parte de las creaciones para ponerlas a la venta en eventos, ferias y expos con un enfoque de comercio justo.

El precio de cada producto lo establecen las mujeres creadoras, a quienes de forma previa se les hizo énfasis en que deben darle un verdadero valor a su mercancía. Las asociaciones depositan el dinero de lo que compraron a las autoridades penitenciarias y ellas, a su vez, entregan esas ganancias a través de una tarjeta.

Es relevante que las mujeres cuando recuperan su libertad tengan la capacidad de emprender un micronegocio propio, porque al salir enfrentan un sistema y una sociedad que posiblemente podría discriminarlas y negarles un empleo por sus antecedentes penales.

Los talleres que recibieron complementan los que ofrece la administración estatal, como el de teatro y yoga, con los que apuestan a la reinserción integral desde el interior a través de las autoridades, y desde el exterior con las organizaciones civiles que son el tercer sector.

Los talleres de repostería y bisutería fueron seleccionados por la población penitenciaria, pues las estrategias de reinserción social tienen que hacerse encaminadas a las necesidades de las mujeres que están en las cárceles que son quienes saben qué necesitan; su participación es voluntaria y al no ser obligatoria garantiza que realmente adquieran conocimientos.

El apoyo de las asociaciones no finaliza con la implementación de los talleres, puesto que brindan acompañamiento en el momento que deciden emprender y no tengan obstáculos de discriminación, por ejemplo, en caso de necesitar algún crédito.

IMPORTANTE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA EN MUJERES: INSADE

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Daniel Serrano de Rejil, director general de Interculturalidad, Salud y Derechos A. C., habló de la importancia de dar oportunidades de todo tipo, pero principalmente de autonomía económica y emprendimiento, a mujeres que enfrentan procesos de reinserción social.

Explicó que pese a que son las que menos reinciden y que representan poco más del 6 % de la población penitenciaria en México, son las primeras en ser abandonadas por sus familias, muchas ni siquiera reciben visitas y las autoridades la mayor parte de las veces concentran los esfuerzos en atender a las poblaciones masculinas.

Comentó que la labor de Insade es promover la reinserción social y autonomía económica en poblaciones en situación de cárcel que deciden no volver a delinquir, y que trabajan con personas privadas de su libertad que están a punto de salir o que tienen libertad condicional, de Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Nayarit y, desde luego, Tlaxcala.

La intención es estar con personas que están más próximas a una reinserción y con ganas de un emprendimiento. La gran mayoría prefiere autoemplearse porque en un centro laboral es complicado que sus jefes les den permiso de faltar para atender requerimientos del juez, porque todavía tienen procesos que enfrentar estando en libertad y en libertad condicional, y entonces prefieren trabajar por cuenta propia”, dijo.

Compartió que en este caso, en Tlaxcala, acercaron herramientas y habilidades para reforzar aquéllas que dan al interior de los reclusorios, y que en muchas veces no imparten porque no hay presupuesto o no son suficientes.

“Se supone que las cárceles deben estar hechas para darles herramientas para reintegrarse a la sociedad y no verse otra vez obligadas a delinquir por la falta de oportunidades. Insade hace alianzas con gobierno, con organizaciones locales y líderes, en este caso con 'Alas para Crear' y hacemos sinergias para dar herramientas a la población femenil que está próxima a salir o que no tienen todavía una sentencia”, mencionó.

DEMOS OPORTUNIDADES, PIDE ASOCIACIÓN CIVIL

Dany Hernández, fundadora y directora de “Alas para Crear”, consideró que es de suma importancia dar apoyo de todo tipo a las personas que purgan alguna condena en los reclusorios, y no olvidar que son humanos.

“Otra vez estamos en Tlaxcala, en esta ocasión lo que buscamos de la mano de Insade es trabajar en favor de la reinserción laboral, principalmente de mujeres que están privadas de su libertad”, comentó.

En 2021 esa asociación trajo a la entidad talleres para mejorar la relación interpersonal y con sus familias, enfocados principalmente a la educación en materia de prevención de violencia de género, y que tenía como objetivo primordial reconstruir los componentes de la masculinidad hegemónica que influye en la reproducción y en la práctica de esas actitudes.

Dany Hernández señaló que “Alas para Crear” se sumó a la implementación de los talleres que ayudarán a las mujeres a desarrollar las bases del emprendimiento, en el aprendizaje como estructurarlo y, por ejemplo, cómo pensar su marca y que crean en ellas.

A veces cuando te encuentras privada la libertad los diferentes retos a nivel personal te hacen creer que no puedes. El objetivo se alcanzó, que es creer en sí mismas, que pueden impulsar, que puede reconstruir un nuevo proyecto de vida y que pueden pensar en cómo poner todas esas habilidades para alcanzar sus sueños”, expresó.

Añadió que otro objetivo en Tlaxcala es el de sensibilizar a la población de la importancia de abrir los caminos a las personas que van que egresan de la cárcel y entender que están en condiciones de hacerlo porque adentro se capacitan en el trabajo.

“Demos esa oportunidad de trabajar pues no va a servir de nada todo el esfuerzo que hicieron las personas privadas de la libertad. Trabajar transforma vidas, porque hablando de población general es una mamá y es un papá que no deja de ser papá y que no deja de ser mamá”, dijo.

EL APUNTE

El material para la elaboración de los productos lo recibieron de forma gratuita y eso les permitirá hacer redes de apoyo y de capital social entre ellas.

Dany Hernández fundadora y directora de “Alas para Crear”

El objetivo se alcanzó, que es creer en sí mismas, que pueden impulsar, que puede reconstruir un nuevo proyecto de vida y que pueden pensar en cómo poner todas esas habilidades para alcanzar sus sueños”