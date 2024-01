Fortalecerá gobierno estatal la atención a carencias sociales en 2024

Con la ejecución de por lo menos cinco programas sociales, el gobierno estatal buscará combatir a lo largo de 2024 las carencias, desigualdades y condiciones precarias en las que viven familias tlaxcaltecas.

Recientemente fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reglas de operación para regular esas acciones que consisten en entregar directamente a las personas los aditamentos o vales de dinero para que obtengan un baño digno con biodigestor, tinacos para almacenar agua, calentadores solares, pisos y techos de concreto, además de puertas y ventanas para sus hogares.

Las fechas exactas y toda la documentación que deberán entregar los interesados en obtener alguno de esos beneficios serán publicadas en los próximos días por la Secretaría de Bienestar del estado, por lo que autoridades piden a quienes deseen ser beneficiarios estar atentos a la información oficial.

En cada comunidad de los 60 municipios será difundida dicha información de acuerdo con las condiciones de la zona: a través de publicaciones en redes sociales e internet, en medios de comunicación escritos y digitales, vía internet y radio, con perifoneo y la colocación de carteles en puntos visibles.

Los programas operarán en los sesenta municipios, pero serán priorizados aquellos que están ubicados en zonas marginadas o de alta prioridad, así como en regiones con niveles de “Muy alto” y “Alto” grado de rezago social y marginación.

En esas comunidades los programas estarán enfocados para personas mayores de edad en situación de pobreza o rezago social, con carencia de servicios básicos en la vivienda.

EL ESCENARIO EN TLAXCALA

De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza en México 2020-2022, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Tlaxcala disminuyó su población en pobreza y mantuvo su posición a nivel nacional.

Para 2022 el 52.5 % de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 719 mil 821 personas. De ese universo el 45.8 % (627 mil 258 personas) está en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.8 % en situación de pobreza extrema (92 mil 563 personas).

Con respecto a servicios básicos en la vivienda señala que el 8.1 % de la población presenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, equivalente a 110 mil 479 tlaxcaltecas. Además, dice que en 2020 habían 103 mil 932 personas sin acceso a los servicios básicos en la vivienda y para 2022 fueron 110 mil 479, esto quiere decir que aumentó en seis mil 547 tlaxcaltecas.

A su vez, el informe de 2022 emitido por el Coneval precisa que en el estado el 2.5% de la población habita en viviendas sin drenaje, lo que equivale a 34 mil 47 personas, y según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Tlaxcala hay 53 mil 26 viviendas que no cuentan con tinaco para almacenar agua, que es 15.59 % del total de viviendas particulares habitadas.

También informa que en Tlaxcala hay 341 mil 577 viviendas particulares habitadas y que el 1.2 % de la población tlaxcalteca habita en casas con piso de tierra, que equivale a 16 mil 542.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que en Tlaxcala cuatro mil 938 viviendas particulares habitadas no disponen de excusado o sanitario, 53 mil 26 viviendas no tienen tinaco y el 72.3 % de la población en el estado no tiene calentador solar.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 revela que una familia de cuatro integrantes gasta en promedio 537 pesos mensuales en electricidad y combustible, mientras que aquellos hogares que cuentan con un calentador solar presentan un ahorro del uso de Gas LP en promedio del 50 y 75 %.

LOS PROGRAMAS A EJECUTAR EN 2024

Programa de Tinacos , que entregará a los beneficiarios un tinaco de una capacidad para almacenar mil 200 litros de agua potable.

, que entregará a los beneficiarios un tinaco de una capacidad para almacenar mil 200 litros de agua potable. Programa de Baños Dignos, plantea el suministro e instalación de un baño digno (sanitario con biodigestor), para las personas que viven con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, cuyas casas no disponen de drenaje.

Programa de Pisos y Techos Dignos establece el suministro de materiales para sustituir pisos de tierra por un piso firme de concreto, y cambiar techos endebles que no garantizan seguridad en sus viviendas (láminas o cartón) por uno de losa de vigueta y bovedilla.

establece el suministro de materiales para sustituir pisos de tierra por un piso firme de concreto, y cambiar techos endebles que no garantizan seguridad en sus viviendas (láminas o cartón) por uno de losa de vigueta y bovedilla. Programa de Puertas y Ventanas para el Hogar por medio del cual el gobierno estatal entregará a la familia beneficiada un vale de mil 700 pesos para adquirir e instalar puertas o ventanas para su hogar.

Con ese programa también serán beneficiados los herreros de la zona, quienes podrán elaborar esos aditamentos hasta para 20 personas.

Programa de Calentadores Solares apoyará a las familias con el suministro e instalación de un calentador y los aditamentos necesarios para su funcionamiento dentro de la vivienda.

