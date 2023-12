Obras y acciones continuarán en 2024: Lorena Cuéllar

En tan solo dos años de gestión ha sido consolidada la mayor parte de las acciones y estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, pero eso no significa que para el siguiente año se detendrá el desarrollo económico, sostiene la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.





En entrevista con Máximo Hernández Cervantes, director de El Sol de Tlaxcala, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria asegura que todo lo logrado en dos años, y de forma particular en 2023, será superado y mejorado.





Desde Casa de Gobierno, informa que de los 300 compromisos instaurados en el documento rector de su administración, existe un avance de 266 entre proyectos y estrategias iniciadas, terminadas y puestas en marcha, lo que practicante refleja un avance superior al 80 %.





Sin embargo, afirma que eso no significa que para los años subsecuentes ya no haya nada que hacer o por cumplir, sino todo lo contrario, implica detonar más obras, crear e impulsar más programas y aplicar más estrategias en aquellos rubros que sean necesarios.

Cuestionada sobre acciones no incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, pero ejecutadas en este año, Cuéllar Cisneros explica que decidió no plasmarlas y ser muy cuidadosa de no aventurarse a prometer algo que no estaba segura si podía consumar, pues Tlaxcala es el estado del país que menor presupuesto recibe por parte de la Federación.





“Yo me cuestioné cómo íbamos a cumplir con todo eso y sobre todo cómo consolidar obras de alto impacto; sin embargo, al momento hemos cumplido con tres mil 744 obras en todos los municipios, que son muchas para el estado, y que han sido distribuidas sin importar el partido político que gobierne en la demarcación”, resalta.





“EL OBJETIVO ES SIEMPRE MEJORAR”





Sin abundar en cifras de los resultados logrados en dos años, la gobernadora promete que la intención cada año es superar lo que ya se hizo con anterioridad.

Al asegurar que no puede competir con ella misma, tajante sostiene que su visión está enfocada en mejorar lo ya hecho, y que no importa si al concluir su mandato hay ocho o 20 eventos, obras públicas o programas sociales, pues sea el número que sea, todo eso dejará un beneficio importante para el estado y sus habitantes.





“Superar acciones ya hechas probablemente sería imposible… pero siempre me voy a esforzar para que sean mejores. Por ejemplo, por traer a Tlaxcala los mejores eventos, porque las familias de Tlaxcala necesitan de esa armonía, y eso atrae al turismo y a su vez genera desarrollo económico. Si le va bien a Tlaxcala le va bien a todos”, expresa.





NOTORIO EL “AMOR CON AMOR SE PAGA” PARA TLAXCALA





Al enlistar las acciones que en dos años le han permitido a Tlaxcala crecer económicamente y generar un desarrollo en muchos aspectos, la mandataria estatal no olvida mencionar el respaldo que ha tenido por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacerlo posible.





-¿El aprecio a su persona que públicamente ha externado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha traducido en recurso público?, cuestiona el director de esta Casa Editora.





-“El presidente es un gran presidente que ama a Tlaxcala y nos ha ayudado mucho. Más de 21 mil millones de pesos ha destinado a programas sociales y eso obviamente se refleja en el bienestar de las familias”, responde.





En la conversación, Cuéllar Cisneros destaca que Tlaxcala tiene un salario más fortalecido, como nunca antes en su historia había sucedido, y explica que es una acción impulsada por el Gobierno federal que, al igual que todas las estrategias, se refleja en una mejora de la calidad de vida de los tlaxcaltecas.





En la sala principal de Casa de Gobierno, la mandataria destaca también el apoyo de la Federación para la construcción de cinco cuarteles de la Guardia Nacional en Tlaxcala para reforzar la seguridad pública.





La edificación de tres universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, para la Universidad Intercultural instalada en Ixtenco; además del Albergue Temporal para la Niñez Migrante Acompañada y el mejoramiento de caminos, se suman a ese respaldo.





“Yo no tengo más que palabras de gratitud para el presidente, y caminar a su lado para mí ha sido la experiencia más placentera”, expresa.





INVERSIÓN HA SIDO RELEVANTE EN EL DESARROLLO DE TLAXCALA





La gobernadora Lorena Cuéllar subraya la relevancia de la inversión privada en Tlaxcala para el desarrollo de todo tipo y a lo largo de este año de mandato destaca la participación de dos importantes empresas.





Por un lado, la expansión de la empresa estadounidense Greenbrier Companies, en Tetla, encargada de la manufactura de carros de carga ferroviaria, que tendrá una inversión de mil 800 millones de pesos; y de la misma forma el inicio de la construcción en Huamantla de un Centro de Distribución de Walmart.





Eso ha sido posible porque durante muchos meses Tlaxcala se ha mantenido como la entidad más segura del país, con una baja en los índices delictivos, explica.





“Tiene mucho que ver porque las empresas quieren un lugar seguro, quieren invertir en lugares que tengan todas las facilidades de geolocalización, de comunicación vial, mano de obra de calidad y calificada. En Tlaxcala tenemos todas las posibilidades de ser para ellos un gran polo de desarrollo”, afirma.





Esa inversión -añade- propicia la generación de empleos en favor de los tlaxcaltecas y un desarrollo, en principio regional y posteriormente estatal.





NO HAY DESGASTE PESE A GRUPOS OPOSITORES





Al recordar las mediaciones hechas con distintos grupos sociales y sindicales, Máximo Hernández Cervantes cuestiona si la resolución de esos conflictos, muchos de ellos con una antigüedad de hasta 20 años, no la han desgastado como gobernadora.





“No”, se limita a responder Cuéllar Cisneros, con una expresión en su rostro y una postura que denotan seguridad.





Sin embargo, aclara que todo sería más fácil si cada persona asumiera la responsabilidad que le corresponde desde su trinchera, ya sea ciudadano, alcalde, diputado o funcionario, porque de esa forma contribuirían a hacer de Tlaxcala un mejor estado.





“Creo que si todos contribuimos con el estado, cada autoridad hace su labor y los ciudadanos ayudan en los aspectos para trabajar en equipo sería más fácil, porque lo importante es que la población colabore. Por ejemplo, para hacer denuncias de delitos que se cometen y evitar incurrir en acciones que perjudican a Tlaxcala”, comenta.





A más de dos años de administración, marcados por agendas diarias de hasta ocho eventos en diferentes puntos del estado y jornadas de trabajo de más de 15 horas, la mandataria asevera mantener la misma paciencia ante los problemas que enfrenta, al afirmar que ser gobernadora es una labor que eligió y que todos los días hace con amor.





“Yo me siento muy contenta con todo lo que hago día a día. A veces voy un evento y me digo 'cómo quisiera no olvidar lo que estoy viviendo, que estoy disfrutando, por ejemplo, de una inauguración', y para mí es un gran gusto gobernar Tlaxcala”, expone.





Cuéllar Cisneros destaca que en la entidad ha habido acciones en favor de todos los sectores de la sociedad, pero acepta que también tiene varios pendientes.





“A Tlaxcala le faltan todavía muchas cosas, creo que en estos años hay muchos temas que he tenido que resolver y eso ha sido lo más desgastante. Algunos conflictos que vienen desde hace muchos años. Ya están prácticamente resueltos la mayor parte de ellos y voy por algunos temas pequeños en algunas dependencias, pero es lo menos”, explica.





POR SER MUJER LE EXIGEN MÁS, OPINA





Durante la amena charla, la gobernadora comparte que en ocasiones analiza si por su condición de mujer los sectores sociales le exigen más que a sus antecesores hombres.





Al relatar que en su trayectoria política ha enfrentado diversos obstáculos precisamente por ser mujer, mantiene firme la convicción de que, de la misma forma que sucedió cuando fue presidenta municipal de la Capital, al terminar su mandato como jefa del Ejecutivo seguirá viviendo en el estado, recibirá el saludo de las personas y entregará buenas cuentas.





“Sé que el día que yo termine con mi labor habremos dejado un legado de entrega y de resultados como lo he hecho hasta ahora, pero desde luego a mayor número de tiempo más resultados habrá de este gobierno”, apunta.





Al asumirse respetuosa de las diversas voces y expresiones, externa que no comparte las críticas y las aseveraciones de que la administración que encabeza no ha hecho nada en beneficio de las mujeres, consideradas como parte de un sector vulnerable.





“Se ha hecho por las mujeres más que en otras ocasiones. Hemos hecho más que nunca por las mujeres en el estado”, ataja Cuéllar Cisneros.





Explica que si bien su labor como gobernadora es asumir esa responsabilidad, manifiesta que proteger a ese sector es un doble compromiso para ella porque también es mujer y madre de familia y entiende sus necesidades, como el tema alimenticio o la importancia de que en sus hogares haya agua potable y electricidad, sin tener que caminar largas distancias para obtener esos servicios básicos.





“Todo eso lo sé y por lo mismo digo que a veces es injusto cuando dicen que no se hace nada, porque cuando más ha habido apoyo hay voces que dicen que no se hace nada”, lamenta.





Pareciera que cuanto más se hace la gente exige más, entonces hay obligación a redoblar las labores, admite.





De esa misma forma exige a todos los integrantes de su gabinete que se enfrasquen en apoyar a las mujeres porque “tenemos claro que ayudar a una mujer significa ayudar a una familia completa, y me queda claro que al ayudar a una mujer se ayuda también a los hombres”.





PUGNA POR PARIDAD EN GABINETE





Precisamente al hablar de la protección a las mujeres, desde su llegada al Gobierno del Estado ha pugnado por lograr que su gabinete esté integrado 50 % por hombres y 50 % por mujeres, pero no ha sido posible principalmente porque algunas mujeres todavía se niegan a aceptar un cargo, al anteponer sus actividades al frente de un hogar o como madres de familia.





Otro problema que -revela- ha enfrentado para ocupar cargos públicos es que no cuentan con el perfil que exige la función pública, y la administración estatal debe cumplir con los lineamientos legales.





Por otro lado, comparte que aunque los integrantes de su gabinete intentan seguir su ritmo de trabajo, no ha sido fácil, porque se considera una mujer muy exigente y comprometida, de ahí que demanda lo mismo de ellos, que sean funcionarios de tiempo completo.





Asevera que ser una gobernadora de 24 horas está sustentado en la emoción de servir a Tlaxcala y sacar adelante a su estado, aunado a una labor necesariamente acompañada por un equipo de hombres y mujeres que la respalden, pero también de ciudadanos solidarios que son testigos de los avances del gobierno.





REVELA DETALLES DE SU VISITA AL VATICANO





La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reveló a El Sol de Tlaxcala detalles de la visita que en septiembre pasado hizo a la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, ubicado en Europa.





Recuerda que el primer día sostuvo una reunión con el embajador Carlos García de Alba, con quien acordó que en 2024 Tlaxcala podrá vender sus productos y creaciones en El Vaticano.





En esa ocasión el gobierno estatal también promocionó la venta de los boletos para el Mundial de Voleibol de Playa 2023, celebrado en octubre pasado.





El momento más importante en esa gira de trabajo fue el encuentro con el Papa Francisco para entregar como regalo el libro “Tlaxcala sí existe”, y como muestra de agradecimiento el Sumo Pontífice le dio un rosario para cuidar del estado.





En la entrevista, recuerda que el Papa hizo comentarios sobre el contenido de ese libro que concentra la riqueza cultural de Tlaxcala, en los que resaltó que el estado conserva la religiosidad y que prácticamente es el territorio donde nació la gran trayectoria católica que hay en México.





“También hablamos sobre el reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó al Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, añade.





TURISMO VA VIENTO EN POPA





Al cierre del encuentro y a unas horas de comparecer ante la ciudadanía tlaxcalteca en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, la titular del Poder Ejecutivo destaca que el turismo religioso, el reconocimiento de Ixtenco como el tercer Pueblo Mágico de Tlaxcala, el nombramiento de Apizaco como Barrio Mágico y la incorporación de los tapetes y alfombras de Huamantla al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, han impulsado el crecimiento del turismo en la entidad en un 43 % en comparación con 2022.





Y precisa que está a la espera de los resultados del estudio de impacto social y económico que se aplica tras el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, a cargo de la empresa Nielsen Media, pues eso revelará el crecimiento real del turismo y de la economía de Tlaxcala este año.





“Sigo siendo la gobernadora de la salud, así me considero y no solamente lo digo yo”, expresa antes de terminar con la entrevista, no sin antes prometer que los proyectos en la materia no han terminado y que el reto todos los días es mejorar el servicio que reciben los tlaxcaltecas, para así garantizar a toda la población ese derecho constitucional.





HOY, SEGUNDO INFORME





Arropada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, este viernes ocho de diciembre, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentará a los tlaxcaltecas las acciones emprendidas a lo largo del segundo año de su administración.





A Tlaxcala han arribado 29 nuevas empresas, lo que representa una inversión de 15 mil millones de pesos en dos años de administración.





LORENA CUÉLLAR, GOBERNADORA

“Si todos contribuimos con el estado, cada autoridad hace su labor y los ciudadanos ayudan en los aspectos para trabajar en equipo sería más fácil, porque lo importante es que la población colabore”

