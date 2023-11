Hemos invertido más que dos administraciones anteriores: Lorena Cuéllar

Lo que en dos años hemos hecho, en dos sexenios no se vio. Es demasiado lo logrado y fue posible al cuidar los recursos, con total transparencia y combate a la corrupción, expresó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante una charla con medios de comunicación.

En las instalaciones de la recién reinaugurada Casa Tlaxcala, en Ciudad de México, la mandataria estatal dio algunos adelantos contenidos en su Segundo Informe de Gobierno, así como parte del mensaje ciudadano que ofrecerá el próximo viernes ocho de diciembre.

En lo que fue calificada como una plática de cercanía, Cuéllar Cisneros habló de educación, turismo, cultura, medioambiente y bienestar social, pero destacó garantizar el derecho a la salud y la seguridad pública como prioridades para la administración estatal que encabeza.

Resaltó la inversión millonaria para la ejecución de obras de alto impacto en los 60 municipios del estado, y el acercamiento de apoyos y programas sociales a todas las familias tlaxcaltecas, acciones que, dijo, han sido posibles debido al respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“HA SIDO IMPORTANTE EL RESPALDO FEDERAL”

En respuesta a un cuestionamiento hecho por El Sol de Tlaxcala, con relación al impulso que el Gobierno Federal ha dado al crecimiento y desarrollo de la entidad, la gobernadora destacó la relevancia de ese apoyo para la ejecución de obras de alto impacto y en atención a la salud.

Comentó que el apoyo ha sido inmenso y que lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invertido en Tlaxcala es mucho dinero destinado a programas sociales, al compartir que más de 21 mil millones de pesos fueron para apoyo a los ciudadanos.

Esto ha hecho que también, como nunca antes, se haya incrementado el salario mínimo; hoy Tlaxcala tiene el salario más alto de su historia y eso también significa una gran posibilidad de crecimiento para los pobladores, dijo.

Sostuvo que obras como universidades, carreteras, hospitales y su equipamiento, son acciones que contribuyen a mejorar el bienestar social de la gente, al sumarse a programas sociales, pues por lo menos un apoyo ha llegado a los hogares del estado.

INFORME SERÁ PARA RENDIR CUENTAS

A pregunta expresa de este Diario sobre la existencia de algún anuncio durante su próximo informe ciudadano, la gobernadora de Tlaxcala comentó que se centrará en rendir cuentas a los tlaxcaltecas.

Añadió que hablará de las estrategias implementadas durante los más de dos años de su administración y en presentar ante la ciudadanía un balance de las promesas de campaña que ha cumplido y cuántas están en proceso.

“Porque si no le perdería el sentido a este informe. Con eso prácticamente daremos inicio al tercer año de gobierno, donde asumiremos nuevos compromisos de trabajo y daremos continuidad a las obras ya iniciadas, como la Ciudad Administrativa, que por la magnitud de la de construcción tomará al Gobierno del Estado hasta tres años para su conclusión”, expresó.

“VOCACIÓN Y SERVICIO VAN DE LA MANO”

Cuéllar Cisneros afirmó que durante toda su administración ha compaginado su vocación con el servicio público, para impulsar estrategias que garanticen a los tlaxcaltecas, por ejemplo, el derecho constitucional a la salud.

Desde los 14 años era voluntaria en hospitales, y eso seguramente es algo que sigo llevando en el alma y por eso estoy dedicado mucho al tema de la salud, expresó.

Por lo anterior, dijo, en los primeros 100 días de su administración quedó consolidada la construcción de la Clínica de Hemodiálisis y la de Mínima Invasión; y tiempo después fue puesta en marcha el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la reciente inauguración de la Clínica de Hemodinamia y la incorporación de Tlaxcala al modelo IMSS-Bienestar.

“La inversión que ha hecho el Gobierno de la República ha sido determinante para dar mejores servicio a los ciudadanos, pues por ejemplo incrementamos al 300 % las cirugías y otorgamos servicios que anteriormente no se daban y por eso tenían que asistir a otras entidades”, comentó.

Aseveró que la salud ha sido prioridad y eso se ha visto reflejado al tener un mayor número de trasplantes como nunca antes en la historia del estado, lo que permite salvar vidas y trascender en beneficio del cuidado de los pobladores.

DIO SOLUCIÓN A PROBLEMAS AÑEJOS

Por otro lado, la titular del Ejecutivo local reiteró su compromiso para trabajar en favor de todos los rubros y sectores de Tlaxcala.

“Incluso hemos resuelto problemas añejos heredados por otras administraciones, como la recuperación del exrancho de San Isidro, en el municipio de Tlaxcala; el predio y el inmueble para la Central de Abastos de Tlaxcala, en el municipio de Xaltocan; el predio para la Central de Abasto y la Camionera, en el municipio de Huamantla”, enumeró.

A eso sumó la creación de los bachilleres estatales, para garantizar una educación de calidad a estudiantes del nivel medio superior que no contaba con instalaciones, así como el saneamiento a Pensiones Civiles del Estado.

“INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA HA SIDO HISTÓRICA”

“En dos años hemos invertido 5 mil 200 millones de pesos en obra pública en favor de los 60 municipios, y es un tremendo incremento en comparación con administraciones anteriores que destinaban entre 500 y 700 millones de pesos por año”, informó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Ante medios de comunicación indicó que ese dinero ha sido destinado para obras como auditorios, presidencias municipales, mercados y parques en distintas demarcaciones, además de proyectos de alto impacto de índole estatal para beneficio de todos los tlaxcaltecas.

Y todo eso es un total de 3 mil 700 obras en lo que va de la administración, añadió.

“SEGURIDAD ES ESENCIAL EN EL DESARROLLO”

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recordó que contar con un estado seguro es esencial para la atracción de inversión y turismo, y para acrecentar el desarrollo económico. Lo anterior, al mencionar que durante 15 meses Tlaxcala ha sido calificada como la entidad más segura del país.

“Hacer una nueva historia en Tlaxcala significa cambiar la vida de las personas, disminuir los índices delictivos y combatir la pobreza”, dijo.

Comunicó que aproximadamente en 47 municipios fue abatido el rezago de agua potable y que ningún hogar de esas demarcaciones tiene carencias para acceder al vital líquido

“Que hoy 113 mil personas no tengan carencias alimentarias para mí es un gran logro así como muchas cosas que hemos hecho”, expresó.

TIENE AL MEJOR GABINETE, DICE

Cuéllar Cisneros sostuvo que es relevante hacerse acompañar de un gabinete integrado por personas de confianza y capaces, pues si bien todos son humanos y cometen errores, dijo que estar al frente de una dependencia implica un gran trabajo y una gran responsabilidad.

“Desde afuera se puede hablar de alguien, eso es fácil, pero estar adentro y resolver los problemas tan complejos ya no es así. Y yo soy afortunada por quienes me acompañan, por el gobierno que me tocó y por gobernar al lado del mejor presidente que ha tenido la historia de México”, indicó.

Recordó que le robaron una elección, pero destacó que eso le permitió terminar su trabajo como la mejor senadora del país, estar al frente de la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, e incluso ser diputada federal, y trabajar de la mano del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“He sido una mujer afortunada porque aunque me robaron una elección, sabía que hoy era mi momento y estoy en la mejor madurez para resolver problemas”, finalizó.

15 meses la entidad ha sido calificada como la más segura del país.

En dos años hemos invertido 5 mil 200 millones de pesos en obra pública en favor de los 60 municipios.