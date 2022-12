Firmes y evidentes los cimientos de gobierno, asevera Cuellar en primer informe

En Tlaxcala la ruta del cambio, de la trasformación y del bienestar social está trazada, los cimientos de este gobierno están firmes, fuertes y son evidentes, aseveró la mandataria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, al rendir al pueblo su Primer Informe de Gobierno.

En un abarrotado Centro de Convenciones, en la capital del estado, la segunda mujer que en la historia de Tlaxcala encabeza el Ejecutivo local destacó que el estado y sus habitantes viven tiempos diferentes, de transformación, y una nueva forma de hacer política y gobierno, por lo que reiteró su compromiso de no detener el trabajo para mantener a la entidad en esa dirección.

Acompañada por Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del gobierno de México, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; y de Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, Cuéllar Cisneros pidió a quienes integran la administración estatal no olvidar que en estos tiempos de cambio político, económico y social, la base es el pueblo.

Como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: con el pueblo todo, sin el pueblo nada, expresó ante miles de personas que conocieron las acciones que ha emprendido durante los primeros 15 meses de su administración.

Aseveró que para ella gobernar es sinónimo de servir, y que la mejor manera de hacerlo es con amor al pueblo, convencida de que el poder público representa la enorme oportunidad de transformar la vida de las personas para que alcancen mayor bienestar, para que haya justicia social y, principalmente, para que las acciones y políticas lleguen a todos.

Sin titubear, y segura de que esa percepción es compartida por miles de personas, incluido el presidente de la República, la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que su gobierno tiene el sello de la Cuarta Transformación de México que, de manera histórica, avanza y se consolida por el bienestar del pueblo.

Me siento afortunada de que la vida y las circunstancias me hicieran coincidir en esta causa con quien ha marcado un antes y un después en la vida pública, política y social de nuestro país, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó.

Tal como lo ha reiterado en ocasiones anteriores desde que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo local, relató que uno de sus mayores deseos en la vida es garantizar el bienestar de los miles de tlaxcaltecas que le han hecho peticiones durante los más de 35 años que ha recorrido el estado, y trabajar con vocación de servicio y amor, compromisos que- dijo- asumió con absoluta responsabilidad.

Toda mi vida política me he dejado guiar por el firme propósito de servir a mi pueblo, lo que ha dejado huella en la labor social que siempre he realizado… Hacer el bien sin mirar a quien, y ayudar a quienes más lo necesitan, es la inspiración que me ha motivado a lo largo de todo este tiempo, aseveró.

Sin embargo, aclaró que consolidar el desarrollo de Tlaxcala no es solo una tarea del gobierno, por lo que convocó a todos los tlaxcaltecas a hacer lo propio para que Tlaxcala crezca y se trasforme en la tierra de oportunidades que merecen.

Amar a Tlaxcala significa honrarla y anteponer el interés supremo de la ciudadanía a los motivos personales o reaccionarios; es también hablar bien de su gente y de su grandeza y no abonar al miedo ni al rechazo de nuestro pueblo, enunció.

FIRME, COMPROMISO CON LAS MUJERES

Parte de la transformación en Tlaxcala, sostuvo, es que la mayoría de los espacios y cargos públicos más relevantes en el estado son ocupados por mujeres.

Prometió que más que nunca está comprometida con la erradicación de la desigualdad, la injusticia y la privación de derechos que han sufrido las mujeres por muchos años, para demostrar que ser mujer o niña no es una barrera para que puedan desarrollarse.

Estoy convencida de que promover su participación incide de manera positiva en los cambios profundos que necesita el Estado, con un toque sensible pero a la vez de fuerza y contundencia en la toma de decisiones, expuso.

Así, compartió que hoy en la entidad las mujeres víctimas de violencia tienen un refugio, que el gobierno vela por sus hijos, y las capacita y da herramientas para su estudio e integración al campo laboral, pues la única intención es que ellas y sus hijos sean felices.

Nuestra tarea ha sido erradicar la violencia en los hogares, fortalecer a las familias y acompañar a las mujeres en sus denuncias, en las acciones de la alerta de género y en exigir que a la muerte de una niña o una mujer cometido por un hombre sea atendido como feminicidio, expuso.





SU GOBIERNO ES CERCANO Y DE PUERTAS ABIERTAS

La gobernadora Lorena Cuéllar recordó que en la elección del año pasado obtuvo una votación histórica, lo que la compromete a trabajar al doble, a gobernar bien y a escuchar al pueblo, algo que conoce pues como ser presidenta municipal de la capital fue cercana a la gente y su labor fue ardua.

Afirmó también que su gobierno es de puertas abiertas, que escucha y que prioriza el diálogo con diferentes sectores, grupos y organismos de la sociedad, en favor de la gobernabilidad y paz social.

CONSERVAR LA PAZ EN EL ESTADO

Por otro lado, explicó que el aumento de las inversiones de empresas, la confianza de instituciones y organismos nacionales e internacionales para realizar justas deportivas, la actividad permanente de comercios, el incremento de turistas y de la derrama económica, se deben a que Tlaxcala es un estado seguro.

Sin embargo, dijo que aunque es la ruta correcta es prioritario redoblar acciones, no bajar la guardia y ser pro activos en materia de seguridad pública, porque la finalidad es que Tlaxcala sea uno de los estados más seguros del país.





Reconoció que todavía hay pendientes porque fortalecer la seguridad es un trabajo constante, de lucha diaria que requiere la ayuda de todos, pero dio su palabra de que no descansará hasta crear mejores condiciones para los tlaxcaltecas y erradicar la delincuencia y la impunidad.

La convicción de la Cuarta Transformación nos lleva también a enfrentar el problema de la inseguridad desde su raíz, generando entornos familiares fortalecidos, abriendo mayores oportunidades de desarrollo económico y empleo que contribuyan a una sociedad más justa, interpretó.

DESTACA LABOR DE PODERES, ALCALDES Y FUNCIONARIOS

Tras ratificar que la transformación de la entidad no es un logró del gobierno estatal, Cuéllar Cisneros destacó la colaboración conjunta que ha habido entre los tres poderes del Estado, por lo que reconoció la voluntad, compromiso y respaldo de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Leticia Martínez Cerón y de la del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mary Cruz Cortés Ornelas.

Agradeció la colaboración de los presidentes municipales y de los funcionarios que forman parte de su gabinete legal y ampliado, así como de los federales, pues insistió en que el trabajo en conjunto ha redundado en los cambios que vive Tlaxcala.

En un momento más emotivo, la gobernadora señaló que el proyecto para la transformación y bienestar de Tlaxcala no hubiera sido posible sin el respaldo, amor y apoyo de su familia que, en los tiempos más difíciles, la acompañaron, comprendieron y siempre creyeron ella.

