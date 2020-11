Guardan silencio en Sepe-Uset, ante posible daño a la Hacienda Pública

Ante el posible daño a la Hacienda Pública por más de tres millones de pesos, por no presentar documentación justificativa y comprobatoria que acreditara que recibió seis servicios contratados con los recursos del Programa Nacional de Inglés y no demostrar la compatibilidad de siete empleados contratados, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset) prefirió no pronunciarse al respecto.

Local Detecta ASF probable daño en recursos Proni de Uset

Este Diario buscó una postura de la dependencia estatal, pero ni el área de Comunicación Social ni el propio director de la Uset, Florentino Domínguez Ordóñez, emitieron alguna declaración al respecto.

De igual forma, la representación en la Unidad de Servicios Educativos no emitió ninguna declaración, esto a pesar de haber solicitado información al respecto.

Y es que en días pasados la Auditoría Superior de la Federación reveló que la dependencia no presentó evidencia de eventos realizados con recursos del Programa, los cuales fueron contratados a José Luis González Pineda; The British Council, A.C.; Inglés para líderes, S.C. y The Anglo Mexican Foundation, A.C.

Cabe mencionar que, en reiteradas ocasiones, docentes pertenecientes al Proni han señalado diversas irregularidades en el funcionamiento de este programa nacional, de ahí que toma mayor relevancia las observaciones realizadas por el ente fiscalizador.

Local Debe Sesa de Tlaxcala aclarar buen uso de 13 mdp

Asimismo, los docentes han criticado que no se les otorgue una base para contar con un trabajo formal, aunque dentro de las anomalías registradas se encuentran la contratación de siete trabajadores que no eran compatibles con el puesto asignado, quienes recibieron pagos por más de 200 mil pesos.

SIN PAGO

Este Diario dio cuenta de la falta de pago por parte de la Uset a los docentes de inglés con la excusa de no contar con el recurso.

