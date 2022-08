Hay disparidad de hasta 600 pesos en el precio de electricidad

Las mediciones de luz en el uso habitacional de zonas rurales y urbanas originan que haya disparidad en el precio que pagan las familias cada mes o bimestre.

Los aspectos que influyen son los tipos de focos, ahorradores o convencionales, número de iluminadores en las viviendas, aparatos que emplean con mayor frecuencia como es la plancha, televisor, horno de microondas y eléctrico, entre otros.

De esta manera, las familias observan en sus recibos de luz mayor tendencia de pago en los municipios urbanos que en los rurales, aunque en estos últimos también hay una tendencia de uso continuo de la energía eléctrica.

¿por qué varían los costos?

Factores como el tiempo en que permanece encendido el foco o punto de luz y la frecuencia en el empleo de los aparatos eléctricos, hacen que en cada hogar los recibos de pago de luz sean diferentes, mientras unos pueden pagar menos de 200 pesos en zonas rurales de la entidad, hay otros que pagan más de 800 pesos en las urbanas.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las familias usan con mayor tiempo los focos en la cochera y en la calle, con cuatro horas, 17 minutos. Le siguen el patio, con tres horas y 50 minutos y la cocina correspondiente a dos horas y 55 minutos.

En sus estadísticas, el organismo indicó que en las viviendas particulares, el 84 % usa focos eficientes, fluorescentes o LED. En promedio nacional, el 16.4% de las viviendas habitadas usan incandescentes. En localidades rurales menores a 15 mil habitantes, la proporción es del 30 por ciento.

Argumentó que en las acciones para el ahorro de energía, hay hogares en donde el 98.7% apaga focos cuando no se necesitan y el 92.8% desconecta el cargador de celular cuando no lo utiliza y el 65.3% desconecta el horno de microondas cuando no está en uso. Lo anterior porque la energía eléctrica es un bien final indispensable y 99 % de las viviendas en el país tienen electricidad.

El Inegi anotó que el refrigerador, aparato eléctrico indispensable en un hogar, es uno de los equipos consumidores de energía que más ha mejorado su eficiencia; la norma de eficiencia energética varía dependiendo del tamaño y características del equipo.

Estadística

Por otra parte, con base en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los datos del Inegi, el 99.57 % de la población de Tlaxcala tiene el servicio de luz. Es decir, de cada 100 habitantes 99.57 cuentan con el suministro de energía, de ahí que la entidad se ubica a nivel nacional en el lugar nueve, derivado del nuevo censo.

Pero, todavía hay comunidades en 15 municipios que requieren de electricidad, por ello, el gobierno estatal trabaja con el federal para que a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, sea posible ofrecer el servicio.

La CFE está dispuesta a colaborar en ese sentido con el Gobierno del Estado para que se integren los paquetes necesarios, a fin de lograr el mayor número de proyectos.

99.57 Por ciento de la población del estado de Tlaxcala cuenta con el servicio de energía eléctrica.

