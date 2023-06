Hay vacuna contra Covid en los Centros de Salud IMSS-Bienestar de Tlaxcala

Los Centros de Salud IMSS-Bienestar de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla disponen de vacunas contra Covid-19 de la farmacéutica Abdala para aplicar a los tlaxcaltecas interesados en protegerse de la enfermedad.

La delegación de la Secretaría del Bienestar confirmó que llegaron a Tlaxcala cuatro mil dosis que desde el 16 de junio ya están disponibles en los puntos fijos de vacunación, en respaldo a la salud de la población.

Informó que el servicio en los centros de Salud será de lunes a viernes. Los interesados deben llevar sus comprobantes de vacunación anteriores, esto para llevar un registro. Los refuerzos se aplican a mayores de edad, después de seis meses de aplicación.

Aclaró que este nuevo lote de biológicos está disponible para personas de cualquier municipio, de tal manera que pueden acudir gente del grupo de 18 años en adelante, para primeras dosis y refuerzos.

La delegación de la Secretaría del Bienestar adelantó que para brindar mayor cobertura autorizarán puntos de vacunación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Al respecto, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Carlos Luna Vázquez, exhortó a los tlaxcaltecas a continuar con la protección de la vacuna contra Covid-19, pues ayuda a disminuir los síntomas, para que sean menos agresivos. El horario de los puntos fijos de vacunación es de 9:00 a 14:00 horas.

Luna Vázquez llamó a las personas que tienen más de seis meses de su última aplicación a que asistan a aplicarse el biológico.

“La gente llama para preguntar si todavía hay vacuna y dónde pueden vacunarse; hubo un lapso donde no pedimos biológicos porque la gente no acudía. Pero ahora que nos hicieron la petición, solicitamos cuatro mil dosis, esperemos que la gente acuda”.

Tras apuntar que llevaron un módulo semifijo a la Secretaría de Educación Pública del Estado para respaldar a los trabajadores de la enfermedad, Carlos Luna expuso que el 97 % de la población tlaxcalteca está protegida con la vacuna, mientras que hay 3 % de personas que no quisieron aplicarse las dosis.

“Realmente la vacuna es eficiente, se combatió este virus porque pasó la sexta ola Covid y no tuvimos tantos decesos, no se reconvirtieron hospitales, el medicamento alcanzó. No hubo nunca una escases”, remató.

97 por ciento de la población tlaxcalteca está vacunada contra Covid-19.

