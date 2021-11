Incierta aprobación del fondo municipal: Rubén Terán

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán Águila, manifestó que realizarán un análisis responsable del Paquete Económico 2022, y planteó que es incierta la aprobación del Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Municipales creado por la pasada legislatura.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rubén Terán Águila, señaló que el presupuesto tendrá que ser de corte social y consideró prematuro el tema del fondo municipal, no obstante, expresó que en lo particular no comparte que exista una partida manejada por los legisladores.

Aseguró que como integrantes de Morena priorizarán que el presupuesto esté orientado a garantizar apoyos sociales, a favor del campo y un incremento importante para el sector salud, al expresar que esas son las prioridades de los legisladores y confió que están alineadas a las de la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros.

Con relación al Fondo de Fortalecimiento a las Finanzas municipales, comentó que aunque no comparta su permanencia, como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política tendrá que ser respetuoso de los consensos que se logren.

Al señalar que Morena no cuenta con mayoría en el Congreso, pues la bancada la integran ocho diputados, Terán Águila manifestó que tendrán que recurrir al diálogo para lograr acuerdos en beneficio de Tlaxcala.

El que exista diversidad de criterio para el tema del fondo en los municipios no implica que alguien va a ganar o perder una votación, lo que nos corresponde como legisladores es garantizar los recursos para atender las necesidades sociales, acotó.

En el caso de que la mayoría se pronuncie a favor del fondo, el congresista fue claro que tendrán que cuidar la reglamentación para el ejercicio de los recursos, al referir que los diputados están para legislar no para hacer obra pública, eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo y creo que sobre esa línea vamos.

Concluyó que la bancada de Morena tiene la intención de fortalecer los apoyos sociales, es una línea que traemos a nivel nacional como Morena que hoy gobierna en el Estado y no dudo que la gobernadora tenga como propuesta apoyar a los ciudadanos.

Apoyos sociales, campo, seguridad y salud prioridades para el Presupuesto de Egresos del Estado para 2022, aseguró Rubén Terán Águila

