Necesarios 270 mdp para atender sector salud, ante deficiencias

Para atender las deficiencias que hay en el sector salud, el gobierno estatal requiere en este momento de por lo menos 270 millones de pesos, y pese a las gestiones hechas a la Federación el dinero será liberado hasta comprobar el destino de 203 millones de pesos ejercidos por la pasada administración, explicó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Local Aumentan las quejas en la Sesa por plazas

Durante la conferencia de prensa, en donde anunció la cancelación de la “Gran Feria Tlaxcala 2021”, la mandataria estatal detalló que requieren de esa cantidad para dar mantenimeitmo a hospitales, centros de salud y para conservar la operación de las estrategias para contener los contagios por Covid-19.

Más información: ➡️ Conoce el proceso para obtener tu prueba Covid gratuita en Tlaxcala

Sin embargo, adelantó que aunque dejarán pendiente el mantenimiento o posible sustitución de equipo de los hospitales, puesto que está descompuesto o ya es obsoleto, indicó que rehabilitarán los ventiladores para personas con Covid-19, pues de los 220 existente solo 150 están en condiciones para atender a los pacientes.

Más información: ➡️ Conoce el proceso para obtener tu prueba Covid gratuita en Tlaxcala

Empero, aclaró que para poder recibir el recurso que ha sido gestionado ante la Federación, es necesario que el gobierno local aclare ante el Instituto de Salud para el Bienestar el destino de 203 millones de pesos ejercidos por la administración pasada por cambio de reclasificación.

Local Confían empleados de la Sesa en respaldo de Lorena Cuéllar

Considero importante dar aviso a las autoridades competentes para deslindar responsabilidades, porque esto será observado por las autoridades fiscalizadoras y es necesario que podamos resolver estos problemas porque hasta que no se hagan estás comprobaciones nosotros no podremos contar con presupuesto a nivel federal, indicó.

Entérate: ➡️ Vigila CEPC presas del estado; descarta riesgos a la población

Por eso, adelantó que informará esas observaciones encontradas en el proceso de entrega recepción al Órgano de Fiscalización Superior, pues será esa instancia la encargada de actuar en consecuencia y quizá llamar a quienes fueron las autoridades responsables, para que comprueben el uso del dinero.

Lee también: ➡️ Entra el otoño | Resienten frío en las zonas altas del estado

Por otro lado, Cuéllar Cisneros mencionó que una de las primeras acciones de su gobierno en materia de salud fue abastecer con medicamentos a los centro de salud y hospitales que se encontraban en situaciones muy precarias.

Local Conoce el proceso para obtener tu prueba Covid gratuita en Tlaxcala

No había ni jabón ni gel antibacterial, y fue muy triste ver sus almacenes vacíos o con medicamento caducado, por eso teníamos que tomar decisiones inmediatas, pues independientemente de que no tengamos recurso la atención a la salud no puede parar y eso para mí ha sido una prioridad, mencionó.

No te pierdas: ➡️ Inauguran unidades de pruebas Covid-19

Detalló que proyectan culminar esta semana con la distribución de los medicamentos de primer y segundo nivel en todos los hospitales y centros de salud, ya que al momento tienen un avance del 90 % y únicamente falta llevarlos a una clínica.

Local Irregular entrega de plazas en Sesa; investigan asignación a familiares

Estamos al 60% de las clínicas dentales y ya se hizo el pedido, por lo que prácticamente estamos a unos días de poder lograr el 100%,añadió.

Continúa leyendo: ➡️ Reforzará la PGJE acciones por casos de desaparición

Indicó además que en las unidades médicas han colocado cámaras de vigilancia en todas las bodegas, y que están también en circuito cerrado con el C4 para vigilar como es la dispersión de los medicamentos.

Cuéllar Cisneros mencionó que una de las primeras acciones de su gobierno en materia de salud fue abastecer con medicamentos a los centro de salud y hospitales que se encontraban en situaciones muy precarias.

No dejes de leer: ➡️ Aumentan las quejas en la Sesa por plazas

Continúa leyendo:

Local Crece interés entre tlaxcaltecas por hacerse la prueba Covid-19

Local Anuncia Sesa nuevos planes contra el coronavirus