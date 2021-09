Aumentan las quejas en la Sesa por plazas

Las inconformidades en contra de Blanca Águila Lima, líder de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), por la presunta asignación irregular de plazas laborales, aumentan.

Y es que a las protestas surgidas en los últimos días se han sumado las de otros trabajadores que también vieron afectados sus derechos laborales con la decisión de Águila Lima y del exsecretario de salud, René Lima Morales, de otorgar las plazas de forma directa (sin someterlas a concurso) para así beneficiar a sus familiares, amigos y allegados.

Primero, trabajadores de la Secretaría de Salud (Sesa) adscritos a distintos hospitales, y que desde hace muchos años cuentan con nombramientos de regularizados y formalizados, reprobaron la reciente asignación irregular de las bases federales, pues señalaron que fueron entregadas a personal de nuevo ingreso que no cuenta con la antigüedad laboral, uno de los principales requisitos para poder acceder a una.

A eso sumaron que quienes fueron beneficiados son personas recomendadas y amigos cercanos a la líder del sindicato y a quien fue el último titular de la Sesa durante la administración estatal pasada.

Por ello, a través de un documento enviado a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, uno de varios que ha recibido, los trabajadores demandaron su intervención para investigar cómo fue el proceso para entregar esas plazas y se les haga justicia laboral, ya que ellos debieron ser tomados en cuenta al tener entre cinco y 15 años de antigüedad como trabajadores de la Sesa.

Nosotros no hemos sido beneficiados para un cambio de código, es por ello que exigimos la revocación de esas plazas que fueron otorgadas a nuevo personal y que la distribución se haga de acuerdo con la antigüedad y preparación académica, dice la misiva enviada por personal regularizado y formalizado.

OTRO GRUPO TAMBIÉN SE QUEJA

Un tercer grupo inconforme con la actuación de Águila Lima para otorgar esos puestos es el de personal suplente de todas las áreas del Hospital General de Tlaxcala, quienes lamentaron que, una vez más, quedaron fuera de ese proceso para acceder a una base.

En entrevista con este Diario, el grupo de afectados que solicitó la gracia del anonimato indicó que desde hace muchos años laboran en la espera de poder acceder a una base, pero que al momento no han tenido un resultado favorable a diferencia de amigos y familiares de la líder sindical y del exsecretario de salud, quienes primero fueron liquidados de su cargo de confianza y después premiados con una plaza definitiva.

Queremos que esta situación sea analizada porque somos muchas personas las que llevamos muchos años trabajando incluso en condiciones precarias, con sueldos muy bajos y con extensas jornadas laborales, y por eso se me hace injusto que no nos hayan dado la oportunidad de concursar por una plaza, dijo uno de los afectados.

Añadió que las personas que recibieron una base apenas y tienen un año de antigüedad en la Sesa y ya les regularización su estatus laboral, mientras que ellos permanecen en la misma situación de suplencia con salarios bajos.

ACUSAN ACOSO LABORAL

La inconformad no solo es con la repartición de las bases, sino también por las intimidaciones de la que han sido víctimas los trabajadores para no exigir sus derechos labores, toda vez que, en algunos casos, les han solicitado “no mover nada para no tener conflictos”.

Nosotros somos susceptibles porque no somos sindicalizados, no tenemos a nadie que nos ampare, por eso siempre decidimos esperar, pero así han pasado muchos años y no somos considerados para acceder a una base, dijo otra de las personas afectadas.

MEDIANTE CONVOCATORIA ES LA ENTREGA DE PLAZAS

De acuerdo con el Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Salud, al haber plazas libres obligatoriamente deben ser sometidas a un concurso escalafonario para ser asignadas entre trabajadores de base con un puesto inmediato inferior, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Para ello, debe ser emitida una convocatoria con los datos de la plaza del puesto y los requisitos que deberán acreditar los aspirantes, y que será fijada en los centros de trabajo que corresponden a la unidad administrativa y a la sección sindical de la vacante.

Únicamente tendrán derecho a concursar los trabajadores que cumplan con los requisitos de la convocatoria y hayan presentado su solicitud dentro del plazo señalado,refiere a la letra el Reglamento.

Una vez registradas las solicitudes, la Comisión Auxiliar evaluará factores y subfactores escalafonarios y otorgará las calificaciones respectivas para determinar el movimiento del trabajador que haya tenido la evaluación más alta, que será lo que consolide el movimiento escalafonario (promoción a un nivel salario superior).

La comisión deberá notificar y publicar los resultados para que los concursantes estén en posibilidad de promover, en su caso, el recurso de inconformidad.

