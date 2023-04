“INE ya actuó sobre plan C de AMLO”

Ante el llamado realizado por el presidente Andrés Manuel López Orador, de no votar por los conservadores, a lo cual denominó plan C, la Comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ya se pronunció sobre ese tema y determinó que el Presidente no puede hacer ese tipo de llamados, pues no están en los tiempos del proceso electoral, de tal manera que ordenó retirar las alusiones que estuvieran en redes sociales y documentos, informó el vocal ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

Local Constitucional, la restitución de Edmundo Molina: Jesús Lule

Manifestó que el Presidente y los funcionarios federales, estatales y municipales, deben abstenerse de realizar esas declaraciones, toda ves que están obligados a un principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos y en su actuación conforme a lo señalado en la Constitución y, por esa razón, el INE opinó que la ley de comunicación social expedida en el marco del plan B es inconstitucional, pues va contra ese artículo que obliga a los servidores públicos a mantener una actuación imparcial en los procesos electorales.