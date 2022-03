Inicia Gobierno del Estado trabajos de limpieza por pintas realizadas en Palacio de Gobierno

Integrantes del gabinete legal y ampliado, así como trabajadores de las distintas dependencias del gobierno estatal, acudieron a la convocatoria para realizar trabajos de limpieza en los monumentos históricos e inmuebles ubicados en la Plaza de la Constitución, los cuales fueron vandalizados durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Local Gobierno de Tlaxcala informa que no existe reporte de lesionadas, denuncias de agresiones o detenciones de mujeres durante marcha

La titular del Poder Ejecutivo, acompañada del director del Centro Tlaxcala del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realizó un recorrido por el centro histórico para conocer las áreas que serán intervenidas por especialistas.

No te pierdas: ➡️ Piden mujeres hacer conciencia este 8 de marzo; exigen más políticas públicas

Agradezco a todos ustedes que vengan a solidarizarse, a limpiar, traemos escobas, material, guantes, lo necesario para que entre todos hoy podamos dejar muy limpio el centro. En unos días vamos a recibir a todos los atletas, a todos los visitantes, como lo merecen, porque Tlaxcala es anfitrión por tradición y vamos a hacer un gran esfuerzo para limpiar este parque, para dejarlo digno,indicó.

Explicó que la movilización pacífica convocada por organizaciones y colectivos feministas fue corrompida por un grupo radical de aproximadamente 100 personas armadas con palos, martillos, sopletes y demás artefactos peligrosos, por lo que fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

No dejes de leer: ➡️ Igualdad sustantiva, deuda con las mujeres: diputados

Actuaron con mucha violencia, nosotros nos preparamos, sabíamos que ya se hablaba de que venían a hacer este tipo de actos reprobables, no nada más aquí, también lo hicieron en 12 estados (…) tuvimos que actuar para contener los ataques, fue con respeto, desde luego, sin agredir a nadie, no tenemos una sola mujer herida, no tenemos ninguna mujer golpeada, no tenemos a ninguna mujer que haya hecho una denuncia, explicó.

Más información: ➡️ Justina, precursora del Parto Respetado en Tlaxcala

A su vez, el secretario de Gobierno expuso que las personas que realizaron los actos vandálicos provenían de la Ciudad de México, por lo que las autoridades tuvieron que cuidar la integridad de todas las manifestantes y la actuación de la policía fue acorde a los protocolos para atender estas situaciones de emergencia.

Local Reprueban tlaxcaltecas violencia y vandalismo durante manifestación del 8M

Tenemos datos que hablan de grupos provenientes de la Ciudad de México que quisieron pasar inclusive la caseta de San Martín sin pagar y eso habla de que sí hubo infiltrados en esta manifestación (…) tres personas fueron detenidas, dos masculinos y una femenina, los cuales estuvieron acompañados por personal de Derechos Humanos para que constataran que no hubo ningún tipo de represión.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Por su parte, el titular del INAH en Tlaxcala informó que para realizar las reparaciones al patrimonio ya se cuenta con un equipo interinstitucional integrado por personal de la Secretaría de Infraestructura (SI), la Dirección de Obras del municipio capitalino y del área de Monumentos Históricos del Instituto a su cargo.

Entérate: ➡️ La lucha femenina consolidará la inclusión: Lorena Cuéllar

Ya estamos trabajando con todas las técnicas, tanto a las tradicionales como la última tecnología de punta, para que en una semana podamos tener como se merece esta parte histórica de Tlaxcala,comentó.

Local Termina en violencia protesta de mujeres en Tlaxcala

Mientras que las pintas en los murales serán examinadas por autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), para conocer la magnitud de los daños y decidir si pueden realizar una intervención.

Lee también: ➡️Derriban feministas protección de Palacio de Gobierno en Tlaxcala

Asimismo, reveló que ya fueron presentadas las denuncias ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable, ya que “los daños sí son un delito en materia de Patrimonio Cultural”.

El gobierno del estado reiteró su disposición al diálogo, a la concertación y a que todo se conduzca por la paz para atender las demandas de toda la ciudadanía tlaxcalteca, en especial de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.

Te puede interesar: ➡️ “Difícil, la vida de una mujer en la política”: Felicitas Vázquez

Continúa leyendo ⬇️