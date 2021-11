Innova familia Vargas con licores artesanales

La familia Vargas Mendoza, oriunda de la comunidad de Zaragoza, en Totolac, innovó en la industria de los licores de México al elaborar cuatro bebidas “espirituosas”. Con un procedimiento artesanal y productos nativos de Tlaxcala y la región, la microempresa “Cuatro Volcanes” creó bebidas de whisky, ron, ginebra y brandi de origen local.

A diferencia de las grandes industrias del país, la empresa nativa de la tierra de Xicohténcatl no solo prioriza el cuidado del medioambiente, sino también rescatar las variedades de sus productos básicos para darles una conservación.

La empresa utiliza muchas variantes de maíz, pero el amarillo, el sangre de cristo, el rosa y principalmente el azul, que es cosechado en San Juan Ixtenco, son los idóneos para su whisky. Otro producto clave es el uso de la panela, la cual adquieren en la Sierra Norte de Puebla y que elaboran de manera artesanal, siendo este un ingrediente importante para elaborar el ron.

La microempresa creó bebidas de whisky, ron, ginebra y brandi. | Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala

En su ginebra, además de usar el maíz, crearon una edición del mole tradicional y que lleva todos los elementos de este típico platillo, desde los chiles hasta semillas. Otra edición es la tradicional, creado a base de cáscaras de naranja y mandarina, acompañado de flores que le dan un sabor cítrico.

Para su brandi, la actual novedad de la familia tlaxcalteca- la microempresa “Cuatro Volcanes” dejó a un lado la esencia de la uva y dio paso a las frutas nativas de esta región, como son la fresa, tuna, el jobo y el liche. Otra bebida que hicieron es la cerveza en cuatro sabores.

EL ORIGEN

La microempresa inició en el 2017 y se formalizó como “Cuatro Volcanes”, en alusión a la región de Tlaxcala y Puebla, en febrero de 2019 gracias a Ernesto Vargas Mendoza, quien trabajó en dos destilerías de Washington D.C., EE UU.

Foto: Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala

Su objetivo no es competir con empresas de renombre en el país o en el mundo, pero sí estar en tiendas locales y restaurantes, cuyo objetivo es el “no sacrificar calidad por cantidad”, además de darle un valor a su marca. El concepto también da un cuidado a la naturaleza, pues la destilería cuenta con una purificadora para tratar el agua de la región y no desperdiciarla, además de paneles solares que sustentarse por sí misma.





“No hay destilería artesanal en la región que trabaje con principios de sustentabilidad, acá evitamos el desperdicio de recursos naturales y maximizamos no renovables”, detalló Ernesto Vargas.

Sin embargo, la esencia del proyecto es resaltar la cultura y tradición de Tlaxcala, aunado a devolver ese valor a las raíces y trabajar con ese legado que deja su comunidad y en cada una que visitan para adquirir sus productos.

SUS INICIOS

Celeste Vargas Mendoza, encargada de piso de la destilería, contó que, como en todo, sus inicios fueron difíciles y eso lo atribuyó a los procesos y pruebas a las que sometieron sus cuatro bebidas “espirituosas”.

Aunque sus productos aún no están a la venta por encontrarse en un proceso de añejamiento, la microempresaria aseguró que en una bebida de “Cuatro Volcanes” encontrarán una esencia única.





“Hay amigos que ya probaron una bebida de “Cuatro Volcanes” y nos dicen que no les gusta mucho, sino que les encanta, es un orgullo decir que hay un destilería 100 por ciento tlaxcalteca”, dijo Celeste.





Como ejemplo, refirió que llegar a tener un whisky y ginebra adecuado, tardaron más de un año en el proceso de prueba y erros. Sin embargo, encontraron la manera de que el cliente “no se sienta un golpe de alcohol o sabor”.

Por otra parte, relató que a inicios usaban un alambique pequeño de cobre, no superior a los 70 litros. Gracias a su avance y apoyo de dos químicos industriales y un biotecnólogo, ahora trabajan con uno de 500 litros y tiene dos más de 200.





“La destilería ha pasado por varios procesos y pruebas para poder tener una bebida equilibrada, cuidamos mucho nuestros procesos y el añejamiento, eso es lo que nos hace diferentes a muchos”, expresó Celeste Vargas.





ABRIRÁN UNA TERRAZA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA





El nuevo proyecto es abrir una terraza en la comunidad de Zaragoza. Ahí buscan dar la experiencia de ver la elaboración de los cuatro licores, pero sobre todo hacer una degustación acompañado de alimentos regional mexicano.

“Ahora queremos que el cliente se sienta cómodo, en una cocina de alta gama. Será un lugar único por la experiencia al ver como hacen tu whisky y degustarlo con un buen platillo”, agregó Celeste.





Foto: Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala





EL APUNTE





La pandemia de Covid-19 no los afectó en ventas porque todo ha sido una inversión de la familia, pero sí les permitió enfocarse a superar sus expectativas.





Celeste Vargas, Encargada del piso de destilería

Si se te antoja un buen whisky, pueden encontrarlo uno bien hecho en Tlaxcala, eso no lo duden”





