Ixtenco es epicentro de la cultura yumhu

Con la purificación hacia los cuatro vientos, arrancó este viernes el segundo Encuentro Nacional Otomí en el último bastión de la lengua y cultura yumhu en el altiplano tlaxcalteca, San Juan Ixtenco.

Ahí, por la tarde-noche, las mujeres y hombres del maíz realizaron el ancestral rito para pedir permiso a la madre naturaleza de cosechar un evento exitoso, que difunda las raíces indígenas de generación en generación a lo largo y ancho del país.

La cultura yumhu de México se unió en el municipio de Ixtenco. | Armando Pedroza

De esta forma, la comunidad indígena de Ixtenco recibe durante tres días a los pueblos hermanos de Temoaya, Aculco y Acambay, del Estado de México; así como de Guanajuato a las comunas de Dr. Mora y Celaya, además de Amealco, Querétaro; Pahuatlán, Puebla y Tecozautla, Hidalgo.

Así, con un anochecer donde el frío fue envuelto con la calidad de los anfitriones del pueblo localizado a los pies de la Malinche, el alcalde Renato Sánchez Rojas presidió la ceremonia de inauguración, junto con la secretaria de Turismo estatal, Josefina Rodríguez Zamora, así como diputados locales y federales.

El alcalde Renato Sánchez Rojas se rebeló en rescate a la cultura y lengua yumhu. | Armando Pedroza

“Estamos aquí, porque es necesario hacernos aparecer, nos juntamos de buena voluntad, no para enriquecernos, no para alimentar la soberbia de los gobernantes, no para proyectar personajes, estamos aquí para comprometernos y mostrar a las nuevas generaciones el valor cultural de los pueblos ancestrales”, dijo el presidente municipal durante su intervención.

Empero, fue enfático al difundir su disposición para rescatar la cultura y lengua otomí: “ Nos juntamos para legitimar la máxima de Octavio Paz, que versa que cuando dos se miran y se reconocen, el mundo cambia, porque la historia tiene registro de que nuestra pobreza es necesaria para alimentar la riqueza de otros que se han aprovechado de nuestros recursos, de nuestras tierras, de nuestras montañas sagradas, de nuestra gente y de nuestra buena voluntad para obligarnos a transitar a una modernidad vacía ”.

Posteriormente, los pueblos otomíes firmaron la carta de hermanamiento, que unirá lazos de solidaridad, para que la cultura yumhu florezca y perdure en las comunidades que aún existen en el país.

De esta forma, dentro de las actividades del primer día del Encuentro Nacional Otomí, que culmina este domingo, el pueblo de Ixtenco ofreció una pasarela de los tradicionales textiles bordados de esa comuna.

Además, las autoridades estatales y municipales develaron el mural “Cosmovisión de los pueblos otomíes” localizado en el acceso a la presidencia municipal, obra del artista y escritor José Julián Angoa Martínez y José Antonio Fernández Lima.

Asimismo, en el marco de 491 aniversario de la fundación de Ixtenco que se consolidó un ocho de enero de 1532, los ixtenquenses y visitantes una de las plazuelas del parque principal de la comuna para presenciar las actividades culturales, como la declamación en náhuatl “Las mujeres sí soñamos”.

También, por la noche, las “Voces Yumhu” presentaron canciones corales, para dar paso al baile del Guajolote por el grupo de danza “Dhoni Dehhe”, para finalizar con la banda de música de viento “Morir por tu Amor”.

Para este sábado, desde las 10 de la mañana inician las actividades con cocina de mi pueblo, así como una pastorela por parte de los visitantes guanajuatenses del municipio de Dr. Mora.

Entre otros eventos para este siete de enero, la exposición de las expresiones estéticas en contextos indígenas a cargo de la antropóloga María Guadalupe Ramírez Ramos, de la sierra norte otomí de Tepehua, Hidalgo.

También, el Encuentro Nacional Otomí presentará función de títeres, ceremonia de fertilidad con el baile de los Xhitas de Tecozautla, Hidalgo; conversatorio yumhu del pueblo de Ixtenco, así como poesía y función de cine “El don de ser”.

El evento cierra este domingo con 13 presentaciones de los estados invitados y el anfitrión, para terminar a las 18:40 horas con la clausura oficial.

EXPO-VENTA

En la plaza principal de Ixtenco se encuentra la exposición y venta de artesanías de los pueblos otomíes participantes en el Encuentro Nacional, misma que estará abierta hasta este domingo ocho de enero.

