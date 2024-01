“La seguridad la construimos todos”, señala titular de la SSC

Mantener a Tlaxcala entre los estados con menor incidencia delictiva del país no es producto de una sola persona, de un grupo o de un solo gobierno, se debe a la participación ciudadana porque “la seguridad la construimos todos”, sostuvo Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Preside gobernadora trabajos de seguridad

A cinco meses de su nombramiento y ya con conocimiento de causa de los males que aquejan a la entidad en este rubro, que se ha convertido en el más sensible para la sociedad, el capitán de navío aseguró que este corto tiempo le ha servido para establecer redes de comunicación e implementar una estrategia de seguridad que, aunque no hizo pública para no advertir a grupos delincuenciales, está basada en cuatro ejes primordiales.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el séptimo responsable de la dependencia en dos años y cinco meses de administración, afirmó que “hay secretario para rato, para largo tiempo, es el compromiso que tengo con la ciudadanía y con la gobernadora”.

En su despacho ubicado en las instalaciones de la SSC, Perea Marrufo planteó a este Diario que los efectos de la estrategia de seguridad que ha implementado se traducirán en acciones efectivas a lo largo de 2024.

No obstante, el experto en seguridad nacional expresó que para lograr ser efectivos al exterior, la SSC primero debe mejorar al interior, de ahí que atenderá en este primer trimestre del año el déficit de elementos policiacos, cuyo estado de fuerza actual se encuentra en los dos mil 400 efectivos, pero menos de la mitad andan en campo para brindar atención al territorio, pues el resto tiene otras actividades operativas.

ESTADO DE FUERZA SERÁ REFORZADO

Alberto Perea reveló que cifras oficiales indican que de los dos mil 400 elementos de la Policía Estatal, sólo mil 500 cuentan con su evaluación de control de confianza y el resto están en proceso de verificación, o bien, en espera de resultados de la certificación.

Actualmente sólo el 63.48 % cumple a cabalidad con la certificación, situación que de acuerdo con el servidor público trabaja a diario para aumentar ese porcentaje. Aunque consideró que el ideal sería que el 100 % de la fuerza pública estatal esté certificada, hay factores externos que no le permiten a ninguna corporación policiaca cumplir con esa meta.

Entre ellos explicó las bajas de personal, cambio de corporaciones, incapacidad por enfermedad o quienes cumplen con sus años de servicio y están a punto de retirarse.

Ante este panorama, el funcionario comentó que la meta que tiene fijada alcanzar para este 2024 es entre el 85 o 90 % de certificación. Además, disminuirán el déficit de elementos operativos con la contratación de 200 policías en los meses siguientes.

Lo que nosotros queremos es que haya más policías en calle certificados y obviamente con esto una mejor reacción a las necesidades de seguridad pública, que al estar más cerca tengamos un tiempo de respuesta más ágil, apuntó.

ESTRATEGIA MANTENDRÁ A TLAXCALA EN PRIMEROS LUGARES DE SEGURIDAD

Al destacar con cifras oficiales que su estrategia de seguridad ya rindió frutos, no significa que esté satisfecho porque “una cosa son las cifras oficiales y otra la percepción ciudadana que hace que la gente no se sienta segura en algunas circunstancias”.

Sin operar en Zacatelco C2 por conflicto municipal

Detalló que su estrategia se rige bajo acciones de resguardo de la ciudadanía en labores de investigación e inteligencia, operatividad, recursos humanos y temas logísticos para el combate de los principales delitos que se registran en la entidad.

Para cumplir con su labor, ha recorrido la entidad y entablado comunicación con representantes de los diversos sectores, mejorado las condiciones laborales del personal policial y centrado esfuerzos en el combate de los principales actos delincuenciales que afectan a la ciudadanía.

- Ya son poco más de cinco meses desde su llegada, ¿las labores de inteligencia están siendo efectivas?

- “Sí, hay mucho que hacer pero tanto en inteligencia como en investigación nos han arrojado datos muy importantes que vamos a ir trabajando poco a poco. Esto es para detectar las bandas organizadas contra el delito de robo de vehículo, robo a casa-habitación y los atracos en general”.

Seguro de que la línea de acción está siendo efectiva para Tlaxcala, el capitán de Navío Infantería de Marina Diplomado de Estado Mayor se mostró seguro de poder mantener a la entidad con el menor índice delincuencial y lograr que la percepción ciudadana sea similar a la que se refleja en las estadísticas.

Conmemora SSC Día del Policía en Tlaxcala

A pregunta expresa respecto a si los datos que maneja la entidad con los del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son contradictorios, Perea Marrufo negó rotundamente este aspecto al afirmar que en las estadísticas absolutas ubican a Tlaxcala como la más segura.

Sin embargo, en algunos indicadores como es el número de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, la entidad está en tercer lugar a nivel nacional, condición que desde su encargo pretende revertir.

Para ello, dijo, necesita más elementos de seguridad, la presencia de patrullas en la calle, contar con mayor tecnología para tener mayores resultados, acciones que en breve aseguró van a concretar debido a que la prioridad de la titular del Ejecutivo es la seguridad.

COMBATE A DELITOS NO CESA

En el caso del delito de robo de vehículos, que en los últimos cinco meses ha registrado 541 casos y 163 en casa-habitación, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comentó que la SSC no cesa en su combate; no obstante que en algunos casos no tienen injerencia al ocurrir en tramos federales.

En Tlaxcala, noviembre fue el mes más seguro de este año

Hay atribuciones que nosotros en carreteras federales no tenemos y pese a ello hemos obtenido algunos resultados positivos por ejemplo el de un tractocamión que se robaron en el estado de Hidalgo que antes de pasar a Tlaxcala asesinaron al custodio, planteó.

Enfatizó que a esos resultados satisfactorios se suma que de enero a diciembre de 2023 la SSC concretó dos mil 70 detenciones, de estas 822 han sido durante el periodo que lleva al frente de la dependencia.

Tlaxcala mantiene la coordinación con Puebla en materia de seguridad

Además de 246 personas detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales federales o estatales; 321 vehículos con reporte de robo recuperados; 140 vehículos con alteraciones en sus medios de identificación asegurados; 18 eventos con decomisos de armas de fuego y 20 correspondientes al aseguramiento de enervantes.

Respecto al robo de vehículos que es el principal delito que se comete en Tlaxcala, sostuvo que están haciendo labores de inteligencia para dar con las bandas, muchas de ellas provenientes del Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Por lo anterior, convocó a la ciudadanía a contribuir en el combate, pues muchas ocasiones, aunque son arrestados, la falta de denuncias complica los procedimientos y permite que quienes cometan estos actos queden sin castigo.

INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN HAN DADO RESULTADOS

Alberto Martín Perea Marrufo fue enfático al referir que la estrategia de inteligencia que han implementado ha dado resultados, pero fue claro que muchas ocasiones es primordial la colaboración con autoridades federales y la ciudadanía.

Nueva infraestructura y tecnología fortalecen la seguridad, asegura Lorena Cuéllar

Citó como ejemplo la localización de 726 migrantes y el aseguramiento de más de 20 pipas supuestamente utilizadas para el transporte de hidrocarburo de manera ilegal en el municipio de Ixtacuixtla, hechos que fueron reportados de forma anónima por la ciudadanía.

Destacó la detención que se hizo en septiembre de 2023, a escaso un mes de haber asumido el cargo, en el municipio de Xaltocan, donde fueron asegurados 380 migrantes, derivado de los trabajos de la Dirección de Inteligencia.

“La Seguridad Ciudadana la hacemos todos los ciudadanos y la seguridad pública la policía y todas las autoridades que tienen que ver con el ramo, nosotros dependemos también mucho de que denuncien para tener casos de éxito”, manifestó el encargado de la seguridad del estado.

Planteo que de detectar un delito van a actuar, aunque sea de índole federal, pues hizo hincapié que es necesaria la colaboración entre corporaciones. “Hemos hecho una buena dinámica y por eso es que yo te decía que la seguridad la construimos todos”.

Respecto a los 34 homicidios dolosos que se han registrado desde su llegada al cargo y los ocho feminicidios que se contabilizan en la entidad, comentó que las cifras no todas son atribuibles a la entidad, pues muchas de ellas se cometen en otros estados y el abandono de cuerpos de algunos de esos casos suele ser en territorio tlaxcalteca.

Mantener a Tlaxcala como el estado más seguro, objetivo de Segob

Si tú verificas dónde han sido los homicidios son en campos de labor, en lugares no públicos o zonas limítrofes, especificó.

A pesar de esto, señaló que han reforzado la prevención, la presencia policial en las calles, la coordinación con los municipios, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El titular de la SSC reveló que el estado de fuerza actual se encuentra en los dos mil 400 efectivos, pero menos de la mitad andan en campo para brindar atención al territorio.

5 meses lleva Alberto Martín Perea Marrufo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

