Las mujeres deben luchar por sus ideales: Grant Munive, primera política en Tlaxcala

A sus 94 años y postrada en su cama convaleciente de una operación de cadera, María de los Ángeles Grant Munive, primera mujer en Tlaxcala en ser regidora, diputada local y federal, sentenció que las mujeres deben luchar por sus ideales.

De semblante serio y cabello cano, la imponente mujer contó a El Sol de Tlaxcala lo difícil que fue para ella llegar a una regiduría en su natal Tlaxco por el Partido Revolucionario Institucional, pues en esos tiempos las mujeres no tenían participación en la política.

En el marco de la conmemoración de los 70 años del voto de la mujer en México, recordó que fue por la amistad que su padre Carmine James Grant Aguselli tenía con el entonces candidato a la presidencia de ese municipio, Arcadio Hernández Rodríguez, que ella llegó a la regiduría en 1956, pues era necesario registrar a una mujer en la planilla.

En este sentido, lamentó haber tenido que soportar las críticas tanto de hombres como de mujeres, pues las de su mismo sexo no veían con buenos ojos su participación y la criticaban al estar todas en su casa.

De padre estadounidense y madre tlaxquense, tenía una visión más amplia de la participación femenina, de ahí que no dejó que eso le afectara en su desempeño.

TRABAJÉ LO MEJOR QUE PUDE POR MI DISTRITO

Convencida de que su profesión como docente la llevó a realizar mejor su labor como regidora, Grant Munive contó que poco después de concluir su encomienda en el municipio, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la invitaron a participar como diputada local.

Querían que una mujer docente formara parte del Congreso, por eso me insistieron para que aceptara ser diputada y, aunque al principio les dije que no porque no sabía nada de política, más que lo que había aprendido en la regiduría. Me dijeron que era muy sencillo, pues solo se trataba de, a mi criterio, mejorar la situación en todos los aspectos y ver por la población comunidad, refirió.

Sin embargo, señaló que continuó con las dudas pues quien también buscaba la diputación era el director de la escuela en la que laboraba, pero le insistieron al mencionarle que no querían perder la oportunidad de darle al Congreso a una profesora “y no hay ninguna otra más que usted”.

Recordó que en las urnas ganó con la votación y así formó parte de la XLV Legislatura del Congreso Local, durante el periodo de 1965 a 1968, siendo la primera mujer en incursionar en la vida política del estado y del país.

Durante este periodo, relató que trató de hacer lo mejor posible al velar siempre por las comunidades, porque eso le dijeron, que no tenía que administrar nada, que era gestora, entonces trabajó para que en las comunidades hubiera caminos vecinales, al menos, así como carreteras, escuelas y todo lo necesario, de ahí que a todo mundo le gustó su trabajo.

Como anécdota, resaltó que ella gestionó el puente a desnivel que sale de Apizaco con rumbo a Tlaxco, pero al inaugurarlo la entonces gobernadora Beatriz Paredes Rangel, dijo que ella había sido quien lo había gestionado, pero al ser en beneficio de la sociedad no dijo nada.

Con profunda tristeza rememoró que visitó una comunidad donde los niños tenían el abdomen abultado por beber agua de los jagüeyes, por lo cual llevó una brigada de salud y médicos para que los atendieran hasta que introdujeron el agua potable e hicieron pozos.

Dos años después de dejar la diputación local, en 1970 se convirtió en la primera diputada federal por Tlaxcala, donde tuvo una relación cercana con el presidente Luis Echeverría Álvarez.

En este momento, manifestó, ya había hecho camino en la política, pues la gente la aceptó, ya estaba formada y había encontrado la manera de ayudarle a la gente, por ello gestionó ante diversas dependencias un sinnúmero de obras.

EL MENSAJE

Finalmente, aseguró que la participación de la mujer depende de que ella misma se ponga metas y las cumpla, pues hay muchas, y muy trabajadoras, que ven realmente por las comunidades, no por ellas, entonces eso es lo que les diría, que trabajen y demuestren que sí se puede, porque la mujer cuando se propone algo lo logra.

