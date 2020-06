Llama ATAH a extremar precauciones ante emergencia sanitaria

La empresa Autotransportes Tlaxcala-Apizaco-Huamantla (ATAH) convocó a sus usuarios, y a la ciudadanía en general a extremar precauciones por la contingencia sanitaria, y a seguir con las medidas extraordinarias dispuestas por las autoridades federales, estatales y municipales ante la pandemia por Covid-19.

La tesorera del Consejo de Administración, Maura Hernández Fernández, indicó que la empresa continúa con las acciones para desinfectar oficinas y terminales de ATAH en la central camionera de Tlaxcala capital; la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), de la Ciudad de México y en la Terminal Central de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU).

No obstante, esas actividades no serán suficientes si los propios usuarios no contribuyen para romper la cadena de contagio y no utilizan al abordar cada unidad su cubrebocas y no usan su gel antibacterial.

Maura Hernández indicó que la “sanitización” que se efectúa de forma continua desde el pasado 26 de marzo, incluye la aplicación de desinfectantes que eliminan al nuevo coronavirus, entre otros microorganismos igual de dañinos, como bacterias y hongos que ocasionan otras enfermedades y afecciones igual de peligrosas que el Covid-19.

“Con esta acción se contribuye a detener los contagios del SARS-CoV-2, que ocasiona esta nueva enfermedad respiratoria y puede poner en peligro a las personas que hacen uso de las instalaciones de ATAH”, precisó.De este modo, Autotransportes Tlaxcala-Apizaco-Huamantla refrenda su compromiso social que ha sido un sello característico de esta empresa líder en su ramo.

Como en su momento señaló la tesorera del Consejo de Administración de ATAH, Maura Hernández Fernández, cada una de estas acciones tiene como fin último garantizar la salud y la integridad de los usuarios, el público en general, operadores y demás personal administrativo.

La directiva reiteró el llamado a la población para que extreme precauciones en caso de que tenga que salir a realizar alguna actividad.Es así que se atienden las recomendaciones hechas por las dependencias del sector salud, coadyuvando en los esfuerzos para acabar con la pandemia y llegar lo más pronto posible a la nueva normalidad.

