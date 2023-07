Llama Beatriz Paredes a la unidad y reconciliación

Durante su visita a Tlaxcala, la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Beatriz Paredes Rangel, llamó a sus “paisanos” a la unidad y reconciliación, pues la división y polarización le hace daño a México.

Ante decenas de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de otras corrientes políticas estatales, sostuvo que los verdaderos problemas que tiene la gente requieren de la participación comunitaria y de la exigencia de los ciudadanos a las autoridades.

Además, añadió que requiere de la representación más cercana de los ciudadanos con legitimidad, para poder relacionarse con otros niveles de gobierno, así como los tlaxcaltecas.

Asimismo, aseguró que es difícil tratar de armonizar a distintas corrientes políticas y maneras de pensar, pues gobernar es sumar, no dividir, además de multiplicar, no desagregar, pues quien bien gobierna busca aquellas cosas que unen a las personas, no aquellas que alientan el odio y el rencor.

En este sentido, reconoció la necesidad de aprender a superar las diferencias menores para trabajar por los valores superiores, pues ese es el tema esencial en el país, de ahí que no es posible seguir polarizándose, ofendiéndose ni descalificándose, sino juntar la capacidad creativa de los mexicanos, la capacidad creadora de los tlaxcaltecas y el deseo de superación de todos.

Con esa fuerza extraordinaria del pueblo mexicano, podemos transformar la realidad, pues no podemos estar ahogándonos, somos mexicanos y tengo conciencia de la complejidad profunda de nuestra historia, porque conozco México de costa a costa, todas las regiones, las más escarpadas y las más desarrolladas, las que tienen mayores problemas, mayor pobreza y conozco también quienes tienen mayor potencial y mayor bienestar, explicó .

Sostuvo que está preparada para encabezar el Frente Amplio por México y, si así la apoya la mayoría de la República, ser la presidenta de México, porque tiene carácter, memoria, raíz y compromiso, pero sobre todo porque es una guerrera tlaxcalteca y México merece la reconciliación y un horizonte claro.

Por lo anterior, llamó a sus paisanos a apoyarla para recolectar las 20 mil firmas que necesita de la entidad para demostrar el día de la votación interna que salieron todos a sufragar para articular a las distintas fuerzas políticas que tendrán que presentar una propuesta que convenza a la mayoría del país, una que marque el sendero del porvenir de la patria, reconociendo los problemas a resolver e impulsando la solución de los mismos para un México del siglo XXI.

Por otro lado, aseveró que es esencial la participación y posteriormente desarrollar una campaña de altura, porque no se trata de ofender a quienes genuinamente son antagonistas y representan otras opciones, se trata de que los mexicanos tengan opciones claras, propuestas comprensibles para que elijan con libertad, no se trata de que nadie sea presionado para que vote a favor de alguien.

En su momento, la dirigente estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, le aseguró que en Tlaxcala el partido no le va a fallar, pues es un orgullo tener a una gran mujer, digna representante de las de Tlaxcala y México, por eso cada uno realiza lo que le toca, para cumplir ese gran compromiso de que sea la representante del Frente Amplio por México.

LOS PRESENTES

Pablo Badillo, presidente municipal de Apizaco; Ernesto Ordoñez Papalotzi, presidente de comunidad del Cerrito de Guadalupe; y Anabell Ávalos Zempoalteca, dirigente del PRI, entre otras personalidades políticas.