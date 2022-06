Llama gobernadora Lorena Cuéllar a funcionarios estatales a desempeñarse bajo los principios de la 4T

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros acudió a la conferencia magistral “Los valores de la 4T en el quehacer diario del servidor público”, dictada por el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Roberto Salcedo Aquino, organizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Tlaxcala, donde conminó a las y los funcionarios estatales a desempeñarse bajo los principios de la Cuarta Transformación para entregar buenas cuentas a la entidad.

En el Centro Cultural Universitario (CCU) y en el marco del Día de la Administración Pública, la titular del Ejecutivo local agradeció el apoyo de Roberto Salcedo Aquino en esta gran labor, pues refirió que es importante hacer una función pública lo mejor posible, “son el corazón de este gobierno, de esta nueva historia de la que tanto hablamos”.

Refirió que desde el primer día que asumió la gran responsabilidad de gobernar el estado, tiene el compromiso de cumplir con valores y principios para hacer bien las cosas, brindar buenos servidores públicos y erradicar la corrupción, en cada secretaría tengo compromisos por atender cabalmente para responder al Plan Estatal de Desarrollo.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Ustedes son la cara de este gobierno, tienen que tener el corazón y la sensibilidad de ser un gobierno distinto con valores y principios (...) donde no mentir, no robar y no traicionar sean realmente los principios de este gobierno. Deseo desde lo más profundo entregar buenas cuentas a Tlaxcala para dejarle a nuestras generaciones, verdaderamente, una nueva historia, puntualizó Cuéllar Cisneros.

Durante la conferencia, Salcedo Aquino hizo una panorámica de los valores y principios que deben regir la actuación de las personas servidoras públicas en la etapa de transformación de la visión, misión y rumbo de la Nación, pues dijo que una buena administración pública es la que cumple con sus funciones institucionales, cumple objetivos y metas, y promueve la práctica e interiorización de los principios y valores entre las personas que integran las filas del gobierno”.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Enfatizó que desde la perspectiva de la SFP, el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales se concreta en la eficacia y la probidad para otorgar resultados favorables, y constituye un factor prioritario para la toma de decisiones, la ejecución de acciones y su evaluación, y con ello construir un gobierno eficaz que aumente la credibilidad y confianza de la ciudadanía.

Además, abordó temas de interés como: la ética como instrumento para combatir la corrupción, valores y principios de la administración pública, respeto a los derechos humanos, transparencia, liderazgo, competencia profesional, rendición de cuentas complementada con la fiscalización, entre otros rubros de interés.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

En tanto, la titular de la SFP, Eréndira Cova Brindis dijo que la dependencia que encabeza tiene como finalidad procurar que lo público funcione con eficacia y probidad, por lo que implementaron un sistema de recepción de quejas que permite visualizar las áreas del gobierno que requieren más atención en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, iniciaron un proyecto con jóvenes para que participen en acciones que refuercen los valores de honestidad, transparencia e integridad, y resaltó la reciente publicación en el Periódico Oficial del estado, del Código de Ética para la Administración Pública Estatal como un instrumento para el correcto y honorable cumplimiento del servicio público.

De este modo, hicieron el llamado a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno a infundirse en el espíritu de este movimiento, con el propósito de responder a las necesidades e inquietudes de la población.

Al evento acudieron la diputada y presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del estado, Reyna Báez Lozano; la magistrada de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer; el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública federal, Eduardo Gurza Curiel, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal, municipal, y representantes de los tres poderes de gobierno.

