Estable, la gobernadora Lorena Cuéllar tras contraer Covid-19

El estado de salud de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se reporta estable luego de haber contraído Covid-19 por segunda ocasión.

El pasado viernes la mandataria, vía redes sociales, informó sobre su contagio, por lo que desde que recibió los resultados de la prueba trabaja vía remota para atender los temas pendientes, entre los que destacó la seguridad pública.

De acuerdo con información oficial, esta mañana la gobernadora participó, vía Zoom, en la Mesa de Seguridad y el fin de semana atendió una serie de actividades.

Pues aquí no hemos dejado de trabajar, revisaba precisamente la nómina de todo el personal, pasando uno por uno, estuve trabajando también con varios temas que vienen, las nuevas obras públicas que se llevarán a cabo en el estado, en fin, he estado bien de salud, trabajando y activa como siempre,expresó.

Explicó que son leves los síntomas de su segundo contagio y que ha atendido la prescripción médica necesaria para evitar cualquier tipo de complicación.

La verdad es que me he sentido bastante bien, tengo muy pocos síntomas, un poco de dolor de cabeza y de cuerpo, eso es todo lo que he tenido, pero por lo demás me he sentido bastante bien, me ha dejado hacer mi trabajo normal, comentó.

Cuéllar Cisneros recomendó continuar con los cuidados básicos para evitar contagios de SARS-Cov-2 entre la población tlaxcalteca.

Además, indicó que celebrarán una reunión de salud para determinar los lineamientos a seguir conforme al comportamiento epidemiológico de Tlaxcala.

Sigamos cuidándonos, estoy en contacto también con el secretario de Salud, hay que continuar cuidándonos como hasta ahora, afortunadamente ya no son muchos los casos,puntualizó.

La titular del Ejecutivo local precisó que revisarán todo el decreto de salud anterior para tomar nuevas decisiones.

Por último, agradeció las muestras de cariño de parte de la población.

Muchas gracias por sus mensajes, por estar al pendiente, les agradezco muchísimo, me siento bastante bien, ya dentro de algunos días seguramente estaré totalmente recuperada para poder iniciar las actividades normales, expresó.

