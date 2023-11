Llega a Tlaxcala “Universo Interior” del reconocido artista Nahúm B. Zenil

El veracruzano Nahúm B. Zenil, considerado como uno de los artistas mexicanos más reconocidos de la escena contemporánea, llegó a Tlaxcala para presentar la exposición “Universo Interior” en la Pinacoteca del Estado “Desiderio Hernández Xochitiotzin”.

Con una trayectoria de más de cinco décadas de quehacer plástico y literario, Nahum B. Zenil es considerado por los especialistas en arte como uno de los creadores que ha visibilizado la diversidad sexual y ha abierto una brecha para la comunidad de artistas de la comunidad LGBT en México y Latinoamérica.

“Universo Interior” reúne más de una veintena de obras creadas por Zenil entre la década de los setenta a la actualidad, en la que a través de la representación corpórea cuestiona temas como el nacionalismo, la religión y el amor.

“Universo Interior” estará abierta al público hasta marzo de 2024. | Karla González | El Sol de Tlaxcala

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Nahúm B. Zenil compartió que es la primera vez que presenta su producción artística en nuestro estado, por lo que dijo sentirse muy honrado y agradeció a la Secretaría de Cultura de la entidad por esta invitación.

“Es la primera vez que exhibo en Tlaxcala y me gusta mucho este espacio, me parece hermoso. Me siento agradecido con el secretario de Cultura por haber solicitado mi obra para que se exhiba aquí y espero que sirva de algo a la comunidad”, mencionó

Sobre la producción del veracruzano, la investigadora Sofía Guadalupe Solis -quien realizó una tesis doctoral sobre su obra- ha señalado que desde la exploración del cuerpo y la representación reiterativa del deseo homosexual abre una brecha que permite el examen de los supuestos históricos que subyacen en la realidad.

Cotidiana de nuestro país

“La constante repetición de sí mismo ha chocado con la crítica, formando dos bandos interpretativos: por un lado se le considera exhibicionista, esquizofrénico y fragmentado, por el otro la confesión de un secreto profundo, la sátira y la parodia propia de una relación simbiótica y tortuosa con la sociedad” cita la investigadora en el texto de sala de la exposición.

Sobre la llegada de Nahúm B. Zenil a la Pinacoteca del Estado, el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, señaló que es resultado del trabajo conjunto entre las secretarías de Cultura de la región que incluye los estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Tlaxcala, quienes signaron un convenio de colaboración para generar este tipo de circuitos que enriquecen la oferta cultural de cada entidad.

Martínez Velázquez invitó a la población tlaxcalteca a conocer la obra del reconocido artista “a algunos les parecerá polémica pero es siempre muy refrescante poder ver nuevas miradas del arte en Tlaxcala”, apuntó.

“Universo Interior” estará abierta al público hasta marzo de 2024 en la Pinacoteca del Estado “Desiderio Hernández Xochitiotzin”, que se encuentra en avenida Guerrero, número 15, en la ciudad de Tlaxcala, de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. La entrada es libre.