Llegada de diputada con discapacidad evidencia parcial inclusión en el Congreso local

El arribo de la primera diputada que utiliza una silla de ruedas para su movilidad dejará en evidencia que el Congreso del Estado no es incluyente del todo, pues aunque los accesos para este sector de la población al inmueble están garantizados, no es la misma situación para el acceso al Pleno, el cual carece de una rampa para personas con discapacidad, de ahí que esa será la primera barrera que enfrente la legisladora electa Gabriela Hernández Islas.

Al llegar a rendir protesta como legisladora, Hernández Islas tendrá la primera barrera, la cual no fue prevista por los actuales legisladores, pues ninguno de ellos proyectó que en algún momento un ciudadano con estas características pudiera asumir una diputación, lo cual fue materializado gracias a las acciones afirmativas impuestas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

En un recorrido por el recinto legislativo, El Sol de Tlaxcala constató que aunque el edificio cuenta con tres entradas para las personas que acuden a buscar a algún legislador, una de ellas, la ubicada sobre la calle Lardizábal y Uribe, es donde está ubicada la zona de oficialía de partes, por lo que de no ser necesario no la abren al público.

Por otro lado, la ubicada en la calle 1 de Mayo, que también cuenta con una rampa para personas con discapacidad, la mayoría del tiempo está cerrada, pero en caso de emergencias la habilitan para ser utilizada.

Por lo que respecta a la entrada principal, ubicada en Ignacio Allende, cuenta también con una rampa para personas con discapacidad, la cual únicamente habilitan en caso de que una persona con silla de ruedas o que no pueda subir los escalones la utilice.

Ya en el interior, existen al menos dos rampas para acceder al Patio Vitral, además de que la entrada a la sala de sesiones es una rampa totalmente y no posee escalones, por lo cual es relativamente fácil el acceso a este sector de la población.

Sin embargo, el problema comienza con la entrada al Pleno, la cual no cuenta con una rampa, en ninguno de sus accesos, para que alguien con silla de ruedas pueda ingresar sin mayor problema, pues no está diseñado de una manera inclusiva, de ahí que si no es caminando es imposible acceder a ese espacio.

Además, otra barrera que enfrentará será la entrada por el estacionamiento, pues el ingreso es por escalones y no existen rampas para personas con discapacidad, de ahí que mientras no exista una adecuación deberá ingresar por la puerta principal, además de que las oficinas de los 25 legisladores también deberán sufrir cambios, esto para permitir el ingreso de la diputada electa.

ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Utilizado como montacargas, el elevador ubicado en el interior del recinto legislativo está en uso, lo cual ya es un apoyo para quienes acuden al recinto y deben acceder a la planta alta, pues con esta herramienta les es fácil la movilidad, de ahí que de ahora en más éste deberá estar en funciones óptimas para el traslado de la legisladora electa y demás visitantes que lo necesiten.

“ESTA LEGISLATURA NO HARÁ LAS MODIFICACIONES AL PLENO”

Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, José Gilberto Temoltzin Martínez, aseguró que realizar esas adecuaciones en los accesos al Pleno serán responsabilidad de los integrantes de la LXV Legislatura, de ahí que por el momento no tienen proyectado comenzar trabajos de acondicionamiento para que los accesos al Pleno estén garantizados para la diputada electa. En su momento, señaló que “eso le corresponderá a la siguiente legislatura, evaluar y considerar todos esos aspectos para hacer las adecuaciones correspondientes”, pues al momento la Permanente se preparará para la entrega-recepción, el ingreso y protocolos para la integración e inicio de la próxima legislatura que comenzará en septiembre.