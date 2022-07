Lorena Cuéllar dio banderazo inicial a obras carreteras en Huamantla

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dio el banderazo de inicio para la rehabilitación y reconstrucción de más de 7 kilómetros de carreteras que comprenden el tramo Tocatlán-El Carmen Xalpatlahuaya y el Libramiento Suroeste, a la altura de la comunidad de Santa María Yancuitlalpan del municipio de Huamantla.





A través de la Secretaría de Infraestructura (SI), el gobierno estatal invertirá para estas acciones un total de 23 millones 46 mil 715 de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef) 2022, en benefició de 60 mil 368 habitantes de la región.

Al dirigirse a los vecinos, autoridades municipales, de comunidad y diputados locales que asistieron al acto, la mandataria anunció que tan solo este año se invertirán 2 mil 600 millones de pesos en obra pública e infraestructura, donde destaca la rehabilitación de aproximadamente el 70 por ciento de los mil 80 kilómetros de la red carretera estatal.





"Estamos haciendo ese gran esfuerzo de rehabilitar prácticamente el 70 por ciento de las carreteras más transitadas, es un gran avance para el primer año de trabajo, el próximo año quedarán al 100 por ciento todos los caminos, así evitamos accidentes o daños a los vehículos, llegamos a tiempo a nuestros destinos y los campesinos pueden transportar sus productos, en fin, tiene muchas aristas, esto es un ganar-ganar para todos", expuso.





Al mismo tiempo, reconoció el respaldo y la voluntad política del Congreso local, así como de las autoridades municipales, para concretar estos proyectos de infraestructura vial.

“Los diputados han sido para mí un gran respaldo, anteriormente los poderes trabajaban de manera separada, cada quien por su lado y no había comunicación como la hay ahora, les agradezco porque han sido muy solidarios, anteriormente había un recurso que manejaban algunos diputados, pero no se veía o sabía dónde quedaba, hoy ellos me acompañan para que sepan dónde está invertido”, afirmó.





En su oportunidad, el titular de la SI, Alfonso Sánchez García explicó que con un recurso de 16 millones 154 mil 702 pesos se rehabilitarán 5.75 kilómetros de la carretera Tocatlán-El Carmen Xalpatlahuaya, las obra consisten en demolición de carpeta existente, tendido de carpeta asfáltica, cunetas y señalamiento horizontal.





Para el Libramiento Suroeste se destinarán 6 millones 892 mil 13 pesos en un tramo de 1.5 kilómetros, los trabajos de rehabilitación y reconstrucción consistirán en fresado de carpeta asfáltica, base hidráulica, bacheo profundo, banquetas de concreto, carpeta asfáltica en caliente y señalamiento horizontal.





"Estas obras forman parte del Plan Estatal de Desarrollo (PED), respondiendo a la importancia y necesidad de contar con vías de comunicación en óptimas condiciones para proveer un tránsito seguro y fluido. Gobernadora, su interés por el bienestar de la población es firme, por ello seguimos su ejemplo de trabajo abierto y colaborativo con presidentes municipales e integrantes del Congreso para juntos construir una nueva historia para Tlaxcala", puntualizó.





A su vez, los diputados Leticia Martínez Cerón, Jaciel González Herrera y Miguel Ángel Caballero Yonca reconocieron el acercamiento que Cuéllar Cisneros tiene con las personas y su preocupación por generar mayor bienestar para las familias tlaxcaltecas, al atender las necesidades prioritarias de los 60 municipios.





Por ello, le reiteraron su compromiso de hacer sinergia y contribuir, desde el ámbito de sus competencias, con el desarrollo del estado.





"Hoy los presidentes son muy afortunados porque sin hacer tantos oficios, tanta gestión, les está tocando presupuesto adicional y eso es muy confortable, es de reconocerse gobernadora y seguiremos respaldando este nuevo proyecto, esta nueva era con usted al frente y desde el Congreso del estado créame que tiene aliados", afirmó Caballero Yonca.





Finalmente, los alcaldes de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo y de Tocatlán, Quirino Torres Hernández agradecieron a la mandataria por mejorar la comunicación vial de sus demarcaciones, al señalar que ambas obras beneficiarán además de los vecinos de estas regiones, a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), campesinos y turistas que visitan La Malinche.





"Por años no se había hecho obra de infraestructura en Tlaxcala, en el caso de Huamantla, por cuestiones políticas, se paró todo y ahora la gobernadora ha tenido a bien ayudar a los municipios sin distingo (...) hoy veo el apoyo, la ayuda y es algo que se está cumpliendo en este momento, muy pocas personas tienen un valor importante, el de la palabra, quiero agradecerle gobernadora que usted es una mujer de palabra", sostuvo Santos Cedillo.





Al arranque de las obras también asistieron los presidentes de las comunidades de Xalpatlahuaya, Teófilo Martínez Cuevas y de Yancuitlalpan, Juan José Herrera Aguilar, pertenecientes a Huamantla; de Venustiano Carranza, municipio de Tocatlán, Miguel Ángel Rodríguez y el comisariado ejidal de San Pedro Tlacotepec, Xaloztoc, Vicente Fragoso Hernández.