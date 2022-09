Mañana vence prórroga para certificar a policías

Mañana viernes 30 de septiembre vence el plazo de tres meses solicitado por 58 ayuntamientos de Tlaxcala para avanzar en la certificación de control y confianza de sus policías municipales.

Al respecto, Max Hernández Pulido, titular de Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), confió en que con esa prórroga los alcaldes lograrán que por lo menos el 50 % del estado de fuerza de seguridad pública municipal tenga esos exámenes que son de suma importancia para el desempeño de los elementos.

En entrevista, detalló que los policías municipales que no cuentan con esa evaluación no pueden hacer puestas a disposición, no cuentan con claves de acceso para subir información a la plataforma del Sistema Nacional de Personas Detenidas, no pueden generar informes policiales homologados y que incluso no pueden portar armas.

Por otro lado, indicó que esa certificación además de que permite tener policías capacitados y aptos para el cargo, en beneficio de la seguridad de sus municipios, a los acaldes les dará la oportunidad de cerrar bien sus finanzas al hacer un correcto uso del dinero. Y es que solo pueden ser considerados policías municipales las personas que cuenten con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, de ahí que les fue otorgado a los acaldes ese plazo de tres meses para garantizar el correcto uso del dinero.





LOS ELEMENTOS NO CERTIFICADOS

Hace unos días, durante la Tercera Mesa de Trabajo: Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, Estado y Municipios, María Isabel Delfina Maldonado Textle, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), informó que en Tlaxcala de dos mil 647 policías municipales existentes solo 815 cumplen con la evaluación de control y confianza y que el resto, mil 832, no están avalados.

Explicó que esa situación fue informada a los presidentes municipales, pues posiblemente habían incurrido en un daño patrimonial por el pago de nóminas de policías sin certificación de la evaluación, equivalente a 71 millones 983 mil 97.55 pesos.





LAS OBSERVACIONES DEL OFS

Una de las observaciones hechas por el OFS tras la revisión de la Cuenta Pública de 2021, fue que las autoridades municipales pagaron salarios a ciudadanos y no a policías, pues al no contar con los exámenes de control y confianza no pueden ser considerados elementos de seguridad pública.

Al hacer eso, no tener elementos certificados, los presidentes municipales posiblemente incurrieron en un manejo irregular de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), cuyo uso debe ser para costear la nómina de policías municipales y el pago de obligaciones financieras.





PRÓRROGA PARA SUBSANAR

Una de las propuestas para la solvatación de esas observaciones fue la firma del Convenio-Compromiso entre la Cesesp y 58 ayuntamientos, para que en un plazo de tres meses (de julio a septiembre) las autoridades municipales regularizaran a sus elementos.

Sin embargo, al otorgarles ese plazo los presidentes municipales no solventarán la observación del OFS, pues únicamente será reclasificada, y en lugar de probable daño patrimonial será una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Aquellos alcaldes que no solventen dichas observaciones podrían incurrir en abuso de funciones y perjuicio al servicio público, y las sanciones van desde la suspensión del cargo hasta por 90 días, la destitución, una sanción económica (incluso dos tantos del dinero observado) y la inhabilitación hasta por 20 años.

71 millones 983 mil 97.55 pesos entregaron alcaldes para pago de nóminas de policías sin certificación de la evaluación.

En dos meses, julio y agosto, las autoridades municipales habían avanzado en la certificación, pues la cifra de mil 832 policías observados bajó a mil 553.

