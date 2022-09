Se disputan comunas a policías certificados

Ante la obligatoriedad de certificar a los policías de los 60 municipios de Tlaxcala, cuyo plazo vence el 30 de septiembre del año en curso, los ayuntamientos, a través de mejores salarios, buscan atraer a los elementos que cuenten con la aprobación del examen de control y confianza.

Tetlatlahuca cumple con evaluación de policías

Durante un sondeo realizado con alcaldes y directores de seguridad de varios ayuntamientos del estado, El Sol de Tlaxcala corroboró que la migración y el despido de personal han mermado a las corporaciones policiacas.

Y es que desde el arranque de las administraciones municipales, en septiembre de 2021, el Órgano de Fiscalización y Control (OFC), en conjunto con el Centro de Control y Confianza, mejor conocido como C3, son las instancias que vigilan la correcta aplicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Directores de Seguridad Pública denunciaron que hay “pirateo” de elementos acreditados. | Armando Pedroza

Empero, el malestar de las autoridades municipales se ha acrecentado en los últimos días debido a que elementos, cuyo proceso de certificación tardó casi un año, decidieron causar baja para emigrar a ciudades donde gozaran de mejores ingresos.

Incluso, los comisarios y alcaldes han coincidido en llamar este éxodo como “pirateo de policías”.

Muchos otros elementos han quedado desempleados al ser despedidos de las corporaciones policiacas por no cumplir con los requisitos de ley y jamás podrán ser nuevamente guardianes del orden.

Ante esto, debido a que en algunos municipios donde en promedio queda un policía por cada dos mil habitantes, los entrevistados solicitaron no mencionar nombre de la comuna ni fuente de información, por tratarse de temas de seguridad y evitar que aumenten los índices delictivos que actualmente se presentan.

EL DIFÍCIL CAMINO PARA CERTIFICAR

El proceso que debe de seguir un elemento de seguridad pública para llegar a obtener el Certificado Único Policial lleva más de un año.

Primero, el gendarme tiene que estar registrado en el Sistema Nacional de Seguridad, lo que tarda aproximadamente un mes. Luego, presentar el examen de control de confianza, no sin antes llevar una batería de documentos, trámite que dura unos dos meses y medio.

Hasta aquí, si aprueba el examen, es idóneo para ocupar el puesto de policía acreditado y logra un aumento de unos 500 pesos. El salario promedio en el estado es de seis mil pesos al mes.

Empero, aunque ya cumplió con el requisito que obliga el OFC y C3, el documento que valida su legitimación final es el Certificado Único Policial, para el que, primeramente, el elemento tendrá que unirse al curso inicial para policías, cuya duración es de seis meses.

Luego, el curso de competencias básicas (antes llamado siete habilidades policiales) con duración de tres meses, y finalmente la evaluación del desempeño, que puede tardar hasta un mes.

POLICÍAS EN BURÓ DE CRÉDITO SON REPROBADOS

Uno de los requisitos para presentar el examen de control y confianza es que el elemento policiaco presente reporte del buró de crédito, en caso de estar boletinado por alguna institución crediticia, automáticamente es reprobado.

Otra de las razones para calificar de no aprobado al aspirante, es no justificar los ingresos, esto es, si un policía recibe un salario de seis mil pesos al mes, pero gasta siete mil, se considera que los mil pesos restantes es dinero mal habido.

Lo anterior, sin importar que el vigilante haya ganado ese recurso al ejercer otro oficio para solventar los gastos de su familia, como algunos casos que en sus tiempos libres son albañiles, carpinteros, choferes, fontaneros, por mencionar algunos casos.

Otra razón por la que han sido reprobados los policías es por haber cursado su preparatoria abierta en escuelas denominadas “patito”, que no cuentan con el aval de la Secretaría de Educación y, por ende, el certificado de estudios no es válido.

Además, los tatuajes también representan calificación reprobatoria en el examen de control y confianza, lo mismo el sobrepeso o consumir algún tipo de droga, aunque estas dos últimas sí son razón suficiente para quedar fuera de la aspiración.

NADIE QUIERE SER POLICÍA POR SUELDO “MISERABLE”

Por todo el complejo proceso de acreditación, son pocos los ciudadanos que se enlistan en las filas de seguridad pública municipal, aunado al, dijo un comisario de seguridad, “miserable sueldo que ganan para arriesgarse la vida”.

También, los agentes policiacos municipales, en la mayoría de los casos, no cuentan con seguro de vida, no tienen gastos médicos, ni mucho menos otro tipo de prestaciones básicas.

Finalmente, un comisario entrevistado por este Diario indicó que un examen de control y confianza no forma, no capacita, no le da trayectoria a un policía, todo eso se adquiere en las calles, en los cursos de capacitación, en los campos de tiro, ahí es donde se forma un policía y no con los exámenes que aplica gente que no saben qué es ser policía.





6 mil pesos al mes es el salario promedio de un policía municipal en el estado

500 pesos de aumento salarial logra un policía si aprueba el examen de control y confianza





PARA SABER

Municipios que fueron beneficiados con el desaparecido programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) llevan ventaja en la acreditación de sus policías, porque en ese entonces era una obligación ese trámite para recibir el subsidio federal.





