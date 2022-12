Marchan en memoria de desaparecidos; de Tenancingo hasta la capital

Con una marcha de Tenancingo a la capital del estado, familiares de víctimas de trata de personas, así como de feminicidios y desaparición forzada, entre otros, exigieron a las autoridades estatales no olvidar a aquellos que ya no pueden exigir justicia, pero de quienes su testimonio puede crear consciencia entre la ciudadanía y también exijan mayor seguridad.

De esta forma, los familiares de Estrella N., Ana Laura N., Esmeralda N., y Pedro N., entre otros, demandaron a las autoridades crear espacios libres de violencia contra las mujeres y contar con la impartición de justicia pertinente, pues después de ser víctimas, deben sufrir nuevamente la tortura de la revictimación.

Los familiares de víctimas de trata, feminicidio y desaparición exigieron a las autoridades estatales no olvidar a aquellos que ya no pueden exigir justicia. | Jesús Lima

Además, insistieron en la captura de una de las líderes de tratantes en Tlaxcala, de la cual dieron datos, pues fue a través de ella que muchas de las niñas y mujeres fueron captadas y llevadas a otros estados y países, sin poder hacer nada para impedirlo.

Asimismo, exhortaron a la gobernadora estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, a voltear a ver a los familiares y a las víctimas para no olvidarlas, pues están ávidas de justicia y de servir como ejemplo de lo cual debe evitar la autoridad, como es el olvido e ignorar los casos presentes en la entidad de diversos delitos.

“Algunas mujeres no sabemos donde están, otras nos las arrebataron, pero quiero darles un mensaje, no están solas, no las hemos olvidado. Lo primero que nos dijeron cuando pedimos ayuda es por qué nos olvidaron, yo les respondo, no hemos olvidado al pueblo y mujeres violentadas, niñas, niños y aquellos que no han recibido justicia”, expresaron.

De igual forma, conminaron al pueblo de Tlaxcala a unirse en conciencia para no esperar nada de aquellos quienes solo buscan el dinero, pues el estado merece paz y libertad para las mujeres, niñas y niños, porque no merecen que ninguno sea esclavo de la trata de personas.

Desde la mañana de este viernes, el contingente de familiares de las víctimas salió desde Tenancingo hasta llegar a la capital, donde se pronunciaron por mejorar la impartición de justicia.

