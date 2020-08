Me emociona que empiecen clases: Gaby

La verdad, estoy emocionada del comienzo de clases, disfruté las vacaciones y ahora sé que es tiempo de estudiar, dijo Gabriela, quien ahora estará en sexto grado de primaria en una escuela pública de la capital.

Con autorización de su mamá, la estudiante de 11 años de edad compartió que organizó su mochila, lapicera y libretas que utilizará. “Hay material que lo tengo en buen estado, entonces los usaré”.

Tras calificarse como una alumna dedicada y sin problemas para despertar y levantarse temprano, afirmó que se siente emocionada porque solo le falta un año para concluir la primaria.

No obtengo todo el tiempo 10 de calificación, pero soy dedicada, pendiente con mis tareas y lo que me dice mi maestra. Estoy feliz porque paso a sexto grado. Las aportaciones voluntarias no condicionan el servicio educativo: Sepe



Gabriela comentó que sabe muy bien que este nuevo ciclo escolar no será presencial. No asistirá a su escuela, ni verá directamente a sus compañeros y amigos.

