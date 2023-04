Mejoró Tlaxcala abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto informó que en Tlaxcala se incrementó el número de claves de medicamentos en hospitales y Centros de Salud con la implementación del programa IMSS–Bienestar, en beneficio de la población que no cuenta con seguridad social.

Durante la conferencia mañanera, explicó que Tlaxcala registró en el número de claves de medicamentos un incremento del 632 por ciento en las 181 unidades de salud de primer nivel de atención y del 531 por ciento en los 10 hospitales de IMSS–Bienestar.

De manera general, el abasto de medicamentos pasó del 50 al 96 por ciento en el suministro de las recetas médicas en todo el estado para la población que así lo requiere.

Además, con la federalización de los servicios se amplió en el estado la capacidad de almacenamiento de los medicamentos, debido a que se arrendaron 17 contenedores para los fármacos que no están circulando y tener en los hospitales el espacio suficiente para su manejo.

Robledo Aburto expresó que los buenos resultados tienen que ver con un reordenamiento básico de los almacenes en los hospitales y en las farmacias.

Indicó que con el IMSS–Bienestar, en 10 hospitales y 181 Unidades de Salud de Tlaxcala, han hecho acciones de conservación, en mobiliario y anaqueles, así como ampliaciones en los almacenes, ya que antes todo el medicamento se encontraba en el piso sin permitir el incremento en el volumen de la capacidad de los depósitos.

En los 11 estados del país donde se ha implementado el IMSS–Bienestar, se ha fortalecido el abasto de medicamentos para la población sin seguridad social, debido a que en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos, las recetas surtidas se elevaron hasta en más del 90 por ciento.

El director general del IMSS presentó un video sobre el proceso del abasto de medicamentos, donde explicó que el Seguro Social, de 2019 a 2023, ha surtido 900 millones de recetas y es necesario que el beneficio también llegue a los estados que están en la federalización.

Respecto a los avances del Plan de Salud IMSS–Bienestar en México, Robledo Aburto explicó que el país actualmente cuenta con una triple optimización, que consiste en que las clínicas se definan y brinden los mejores tratamientos médicos, además de calcular la demanda y realizar compras consolidadas de todo el sector público, que dan como resultado reducción de precios y sustentabilidad de acceso a medicamentos a través de esquemas estandarizados en el sector.

Antes de la puesta

en marcha del IMSS–Bienestar en los estados, se encontraron menos claves de medicamentos disponibles para la población y piezas insuficientes que propiciaban interrupciones de tratamientos, que resultaban en la reducción de la eficiencia de los mismos, además el 29 por ciento de los pacientes hacía un gasto extraordinario.

Previo de la federalización de los servicios de salud, se identificó que en los 32 estados del país tenían modelos de abasto completamente diferentes, cada uno con su lista de claves y tipos de medicamentos que utilizaban de forma individual sin ninguna sistematización, era completamente inercial; los estados mandaban una lista basada en lo que habían comprado el año anterior.

Sumado a que no contenía todo el número de claves que ofrece un sistema de salud o solicitaban claves que las farmacéuticas no producen, no usaron y no privilegiaron los medicamentos que necesitaba la población, era un sistema de indicadores de abasto de fármacos sin ninguna trazabilidad.