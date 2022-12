Mitigan clima gélido con brasas de carbón o leña

Ante el ambiente gélido, principalmente durante la mañana y noche, los anafres y hornillas de barro son la herramienta para provocar calor dentro de algunos hogares tlaxcaltecas, que preservan el uso de carbón o leña.

Empero, lo anterior eleva el riesgo de intoxicación por acumulación de monóxido de carbono, un gas incoloro que emana del combustible forestal que puede provocar la muerte.

Francisco Javier Rodríguez Pérez, coordinador de Protección Civil y de Atención Médica Prehospitalaria de Contla de Juan Cuamatzi. | Armando Pedroza

Sin embargo, Francisco Javier Rodríguez Pérez, coordinador de Protección Civil de Contla de Juan Cuamatzi, informó que hasta el momento no se han reportado incidentes debido a las heladas o por intoxicación.

“Estamos en una temporada invernal y la gente acostumbra la colocación de anafres para poder calentar las viviendas, desafortunadamente en otros años ha habido fallecimientos –en el estado- debido a esta situación”, indicó el también responsable de atención médica prehospitalaria.

Tras preparar sus alimentos, María Ocotlán utiliza los últimos carbones del fogón para protegerse de las noches heladas. | Armando Pedroza

De esta manera, indicó que han intensificado las tareas de prevención y orientación, principalmente en las zonas altas del municipio y cercanas a las faldas de la Malinche, como el barrio de Ocotlán, San José Aztatla, San Felipe Cuauhtenco y barrio La Luz.

Además, el personal de Protección Civil realiza recorridos nocturnos para detectar a personas que deambulan solas por las calles, como indigentes o personas adultas mayores, para resguardar o en su caso canalizarlas con algún familiar.

Ya hemos intervenido en dos casos, con personas de la tercera edad que pierden la noción de su ubicación y no saben cómo regresar a sus hogares, por ello actuamos de inmediato para evitar que el frío afecte su salud”, indicó finalmente Francisco Javier Rodríguez.

MARÍA OCOTLÁN USA COMBUSTIBLE FORESTAL

María Ocotlán Galicia Xochitemol, quien dijo que camina hacia los 87 años a cumplir el próximo año, no usa gas, solo combustible forestal para calentar sus alimentos.

Viuda desde hace 17 años, la mujer vive con uno de sus hijos que sufrió la amputación de un pie, debido a una infección por los niveles altos de azúcar en su cuerpo.

Afuera de su cocina de unos seis metros cuadrados, la leña está apilada en su predio que colinda con la barranca que divide la Sección Séptima con San Miguel Xaltipan, en Contla de Juan Cuamatzi.

Ahí, Ocotlán Galicia aprovecha el calor del fogón para calentar su cuerpo mientras cocina.

Desde las seis de la mañana hasta las 19:00 horas hace su rutina diaria, luego resguarda a sus animales de traspatio y después “agarro mis cobijas y me meto a mi cuarto, pase lo que pase, ya no sé nada”, narró una sonriente mujer, que a su edad, dice, no sufre achaques de nada.

Empero, por la experiencia de sufrir algunos malestares al usar el anafre como calentador dentro de su vivienda, ha dejado de hacer esa práctica.

“A veces metía un brasero con carbón y me dolía bastante la cabeza, como que me daban ganas de vomitar, como que me mareaba y mejor ahora ocupo mis cobijas y no salgo hasta otro día”, explicó.

Ahora, María Ocotlán dejó esa práctica y actualmente utiliza un tronco caliente que coloca entre su suéter para generar calor en su cuerpo.

PARA SABER

El uso de anafres solo debe ser para cocinar los alimentos y el lugar debe de estar bien ventilado para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

