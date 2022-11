[Video] Trágico ritual marcó al municipio de Tetla

La muerte de siete personas en un presunto ritual de exorcismo no autorizado por la Iglesia católica conmocionó a los habitantes de Tetla de la Solidaridad. A 22 años, el acontecimiento es recordado por los vecinos y ya es parte de la historia de ese lugar.

Aunque parezca un guion de película de terror o de ficción, se trata de un hecho documentado cuyos protagonistas fueron el curandero Teodoro N. y un menor de edad supuestamente poseído por un demonio.

El 11 de agosto del año 2000 fue la fecha que el “brujo blanco” eligió para sacar de las entrañas del menor de 15 años a aquel demonio que tanto lo atormentaba, y aunque conocía que era un trabajo fuerte y delicado, confió en salir vencedor, pues creía fervientemente que el bien siempre triunfa sobre el mal.

En su edición del 12 de agosto de ese año, El Sol de Tlaxcala publicó la muerte de las personas, cuya narración señala que el presunto poseído era un menor de nombre José N., quien fue encerrado en un cuarto de seis por cuatro metros, desnudo (solo con calzoncillos) y amarrado con listones rojos en sus tobillos, muñecas y cabeza.

En el cuarto fue encendido un anafre y nueve personas entraron al ritual, siete de ellas murieron por inhalar monóxido de carbono suspendido tras la quema de carbón vegetal, tal como consta en las actas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En ese entonces, el vecino Rogelio Báez Mejía llegó entre las 12:30 y 13:00 horas al inmueble, pues sabía que ahí habría una “curación fuerte”. Abrió la puerta y vio varias personas tiradas en el piso, dos de ellas aún con vida, Agustina N. e Isaac N., madre y padrastro del supuesto poseído.

El Diario de los Tlaxcaltecas también plasmó en sus páginas que en el cuarto estaba un altar o templo espiritista que tenía varias imágenes religiosas; en una silla hallaron cuatro huevos de guajolota, dos piedras de incienso, un frasco con un polvo y un cuchillo tipo cebollero; en otro cuarto, una silla con un Cristo y dos folletos, cuya leyenda era la señal de la Santa Cruz y un molcajete con copal.

A manera de cama, formaron tablas de madera, en ellas estaba escrita la leyenda “Sucre” y algunos números; igualmente encontraron una cruz de madera de color gris claro de aproximadamente un metro de altura, varias veladoras, medicinas, manojos de hierbas, piedras de alumbre y la imagen de un caudillo.

El 13 de agosto de ese año, este Diario dio seguimiento al hecho en su sección policiaca, donde dio a conocer que la pareja sobreviviente rindió su declaración ante un fiscal de la PGJE. En ese entonces, Agustina N. dijo que había llevado a su hijo José a curar porque era perseguido primero por dos espectros y luego por ocho, los cuales también tomaban la forma de lobos o perros.

Señaló que el día del rito se encerraron en un cuarto, encendieron carbón y cerraron perfectamente para que no entraran los espíritus malignos, más adelante se desmayó y no recordó más. Isaac N., padrastro del joven, coincidió con la declaración.

Mientras, las siete personas que perdieron la vida en esas circunstancias fueron Adelina N., Guadalupe N., Blandina N., originarias y vecinas de Tetla.

También, José N., vecino de Muñoz de Domingo Arenas; Fabiola N,, oriunda de San Salvador El Verde, Puebla; Teodoro N. y Demetrio N., del Estado de México, estos dos últimos los curanderos.

LOS TESTIMONIOS

De acuerdo con testimonios recabados, el joven atormentado por presuntas fuerzas infernales había sido atacado por un perro en unos campos de labor, pues al igual que sus hermanos acudía a ayudar en las labores agrícolas a su padrastro, pero un día lo encontraron desmayado y con una mordedura.

La madre del menor acudió al Centro de Salud de Apizaco para que le aplicaran una vacuna contra la rabia, pues el jovencito refirió que había sido atacado por un canino y perdió el conocimiento.

Al paso del tiempo el niño empeoró, no podía dormir, aseguraba que veía espectros que lo atormentaban, le hablaban, le decían cosas malévolas y le advirtieron que se lo llevarían, por eso sus padres recurrieron a la Iglesia a pedir su Primera Comunión, pero un sacerdote se las negó.

Una mujer que participó en el ritual como rezandera y no quiso revelar su nombre, contó que ese día pidió fervientemente entrar, pero el “hermanito” curandero -como lo conocía- no lo permitió, solo le dijo que debía orar con mucha fe desde el exterior y pasarle incienso cuando se le dijera.

Recuerda que la instrucción que recibió de Teodoro N. fue clara: Veas lo que veas, escuches lo que escuches, no llames a la policía o a la ambulancia, si nos ves caídos, nos repondremos, los espíritus nos van a levantar.

Comenta que también le dio la instrucción de cuidar a tres niños, esperar afuera y pedir por las almas de los participantes. Así lo hizo, pero pasado un tiempo la vista se le nubló y se desmayó, cuando reaccionó estaba descalza, con un listón rojo amarrado en ambos pies y la puerta del cuarto donde se llevó a cabo el trabajo espiritista estaba entreabierta.

Cuando entró vio a las personas desvanecidas y se asustó, empezó a moverlas mientras les gritaba que despertaran, pero sus intentos fueron en vano. Por atrás la tocó una mujer que le dijo que se retirara, pues ya venía en camino la policía y se la iba a llevar detenida.





No sé quién fue, no la conozco, solo la obedecí y corrí lo más rápido que pude, me llevé a los niños entre los terrenos de cultivo y pasó por mí mi esposo, quien iba en una combi, le informé lo que había pasado y después de ponernos a salvo se regresó al templo, dijo.

En el lugar de los hechos, narra, su marido le comentó que el vecino Rogelio N. llegó hasta el sitio porque de repente se nubló y cayó un rayo sobre el templo, lo cual lo alertó, pues sabía que ahí habría un “exorcismo”. Fue justo cuando vio a las personas desvanecidas y dio parte a las autoridades.

La casa donde ocurrieron los hechos sigue en pie, tuvo una ampliación en construcción y parece habitada, aunque nadie abrió la puerta al Diario de los Tlaxcaltecas, a pesar del insistente llamado.

De las viviendas contiguas, una está abandonada y la otra con poca actividad social, metros más adelante se sitúa una casa con un pequeño tendejón, pero en la parte de enfrente y de atrás de la casa solo hay terrenos agrícolas.

EL “BRUJO BLANCO”

La gente desconoce cómo llegó el “brujo blanco” hasta aquel municipio, lo que sí saben es que no era de ahí, pues no tenía dónde quedarse y solamente rentaba un lugar, pero gracias a un trabajo de sanación recibió en agradecimiento un predio ubicado en la Segunda Sección, Teotlalpan, y ahí construyó dos cuartos pequeños donde montó un altar.

Según varios ciudadanos de Tetla entrevistados, el brujo era tan bueno que acudían a él personas de otros estados de la República mexicana, adinerados y hasta políticos, pero su trato era igual tanto para el acaudalado como para el humilde, pues su presunta misión era ayudar sin cobrar cuota a cambio; entonces, los pagos que recibía eran voluntarios.

Los avecindados lo describen como un hombre joven, delgado, de mediana estatura, moreno y amable, aunque enérgico cuando sus “pacientes” no obedecían sus recomendaciones.

Por los excelsos resultados y el pago voluntario, la gente comenzó a confiar en él, lo visitaban casi a diario, llegaron a apreciarlo e incluso tuvo aprendices, quienes ahora realizan curaciones de magia blanca, pero a altos costos económicos.

Tres mujeres de edad adulta lo visitaban frecuentemente, Blandina, Adelina y Felipa, a ellas les confió que había recibido a un niño poseído, pues a la luz y de cerca era un joven como cualquiera, pero al caminar y a la distancia se transformaba en perro, por eso sabía que se enfrentaría a una fuerza sobrenatural muy fuerte.

LA VERSIÓN OFICIAL

La versión oficial es que los fallecidos murieron por intoxicación de monóxido de carbono, llegaron sin signos vitales al hospital y los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Por su parte, la Iglesia católica, en voz de Felipe Cuamatzi Montiel, rector del Seminario, llamó en ese tiempo a evitar rituales y acercarse a Dios, pues aseguró que esas prácticas ponen en riesgo la vida de las personas, declaración también publicada por El Sol de Tlaxcala.

Mientras tanto, Gelacio Montiel Fuentes, entonces secretario de Gobierno, dijo que la práctica ritual no motivó una investigación u operativo en contra de los curanderos.

HACE 22 AÑOS

