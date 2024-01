Mototaxis no son medio de transporte seguro: Secretaría de Movilidad

Para la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del Gobierno del Estado no es viable regularizar a los mototaxis como un transporte público, que desde hace algunos años operan en municipios como San Pablo del Monte, Nopalucan, Papalotla, Xaloztoc o Texoloc.

Marco Tulio Munive Temoltzin, titular de la SMyT, indicó que ese tema ya ha sido analizado desde la instancia gubernamental y, en su opinión, los vehículos no pueden ser considerados como un modo de transporte seguro, puesto que no reúnen las condiciones de seguridad para ello.

No consideramos que se deba incluir en la ley y no es materia de la ley que se va a aprobar estos estos días, expresó.

Detalló que los mototaxis son vehículos que son adaptados para poder ofrecer el transporte, pero dijo que el tipo de vehículo, tanto de la bicitaxi como el mototaxi, tienen una estructura que no está certificada, no tiene las condiciones de seguridad y no está establecida para transporte de pasaje.

Indicó que el transporte de pasaje tiene que tener una seguridad, comodidad y una eficiencia que no ponga en riesgo la salud y la integridad de quienes usan el servicio.

No podemos arriesgar a la gente. Entonces esa es mi responsabilidad y yo tengo que acatar la normativa que tengo en ese sentido, finalizó.