[Actualización] Protestan vecinos de San Miguel del Milagro

Simpatizantes de Martín Téllez Estrada, quien se ostenta como presidente de San Miguel del Milagro, población de Nativitas, se manifestaron frente a palacio de gobierno y cerraron las vialidades de la capital tlaxcalteca, pues acusaron a la Secretaría de Gobernación de actuar de forma parcial en el conflicto político que prevalece en la comunidad.

Francisco Téllez Guevara, uno de los miembros del comité administrativo, aseveró que la Secretaría de Gobierno no ha solucionado el problema de la localidad por presuntas instrucciones de la administración estatal, pues existen intereses de por medio. “Una persona de los contrarios (grupo de Sandra Bañuelos Ramírez) es compadre de la gobernadora Lorena Cuéllar y por eso no nos está dando apoyo a nosotros. No venimos pelear, lo único que queremos es que sea respetuosa de la ley”, acusó.

Dijo que también es miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas “y sé cómo son las cosas aquí en el Gobierno del estado”.

RECHAZA COBROS POR ESTACIONAMIENTO

Aunque se han presentado conatos de bronca entre ambos grupos -por el cobro de estacionamientos- el también expresidente de comunidad rechazó que Martín Téllez solicite dinero a los turistas por ese servicio sin entregarles recibo.

Aseveró que la cuota debería ser de diez pesos por automóvil, en horario libre, pero en videos difundidos en redes sociales se aprecian a miembros de ese grupo imponiendo cuotas hasta por 50 pesos.

TODO INGRESO SERÁ ADMINISTRADO POR TÉLLEZ

Por su lado, Martín Téllez admitió que pretende administrar los ingresos de la feria patronal, el de los sanitarios y los estacionamientos.

Los recursos propios serán administrados para la población, hay un Comité de Vigilancia encargado de observar que los recursos los disponga el pueblo, no solo unas personas como estaban acostumbrados, ahorita la voluntad del pueblo es que los administre el presidente de comunidad”, sentenció.

Los inconformes gritaron consignas frente a Palacio de Gobierno y procedieron a cerrar vialidades, lo cual propició tráfico lento y congestionamientos en ciertos puntos de la capital tlaxcalteca.

Sandra Bañuelos impugnó la lección ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala, cuyo número de expediente es el TET-JDC-006/2023, pues pretende echar abajo el supuesto triunfo de Martín Téllez.