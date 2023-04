Acusan retención de dinero a Xalcaltzinco

A pesar de que afecta a la población de Xalcaltzinco, el presidente municipal de Tepeyanco, Francisco Ixtlapale Pérez ha retenido el recurso correspondiente a esa población desde hace dos meses, por ello, la presidenta de comunidad María Yenni Morales Díaz solicitó la intervención de la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina Maldonado Textle.

En un escrito -del cual este Diario posee una copia- señala que a la fecha no ha recibido la ministración de los recursos correspondientes a febrero y marzo de 2023, además, del periodo de septiembre a diciembre de 2021, del ejercicio 2022, el cálculo para el reparto de las ministraciones no fue acorde al artículo 510.

“En diversas ocasiones he solicitado los documentos que sustentan el cálculo realizado para administrar la participación de todas las comunidades, así como las actas de cabildo celebrados por el ayuntamiento y los presupuestos de egresos correspondientes a los ejercicios fiscales 202, 2022 y 2023, pero a la fecha no he recibido contestación alguna”, declaró.

Por ello, pidió la intervención de la auditora, pues considera que la tesorera municipal Ariana Zarate Hernández, por orden del alcalde Francisco Ixtlapale Pérez, no ha dado respuesta a la solicitud de la liberación de la administración correspondiente de febrero y marzo, además le ha retenido las quincenas correspondientes a marzo de 2023.

Refirió que la jefa del tesoro municipal le informó que para liberar las participaciones de febrero y de sus ingresos propios del mes de enero y febrero, la edil de comunidad debe subsanar las observaciones de los meses anteriores.

“Lo cual se puede interpretar que dichas observaciones son de forma, más no de fondo, entonces violentan mis derechos y garantías otorgadas por las normas que enmarcan la administración pública”, sentenció.

Por todo ello, insistió en la intervención del OFS, pues se encuentra en estado de indefensión, obstruyen el ejercicio de sus funciones y no puede atender las necesidades de su comunidad, la cual la integran dos mil 330 habitantes.

Por presunta revancha política el alcalde de Tepeyanco, Francisco Ixtlapale Pérez ordenó a la tesorera retrasar la entrega del erario a la edil.