Bajo protesta, firma la cuenta pública síndico de Tepeyanco

En los primeros meses como nuevo alcalde de Tepeyanco, Francisco Ixtlapale Pérez ha manejado los recursos públicos de manera discrecional y opaca, por ello, la síndico Liliana Ixtlapale Guerra firmó las comprobaciones bajo protesta.

En un escrito enviado a la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina Maldonado Textle señala que el nuevo alcalde no cumplió con los lineamientos que regulan la recaudación, la administración, comprobación y justificación de los recursos públicos.

Me permito hacer de su conocimiento que respecto a la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre 2022, los estados financieros los firmé bajo protesta, pues a la fecha no me ha sido entregada la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente”, resaltó.

La abogada del pueblo detalló que le informó al alcalde en torno a su decisión de rubricar bajo protesta y justificó su proceder, al tiempo de solicitarle la entrega de dicha documentación para darle cumplimiento a la verificación y validación en la aplicación del gasto público.

En caso de que Ixtlapale Pérez entregue el concentrado de la documentación verificada y validada, hará llegar a la auditora los resultados que de ellos se deriven y en caso de observaciones e inconsistencias encontradas las hará de su absoluto conocimiento.

“Solicito su intervención para que sean revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas en mención y las subsecuentes, además le solicitó se haga responsable a quién autorizó y a quien ejecutó los recursos, en caso de que se observen manejos irregulares en la aplicación y ejecución de los mismos”, determinó.

Francisco Ixtlapale Pérez fue ungido alcalde el 11 de octubre del año anterior y tras su llegada se convirtió en el nuevo administrador de los recursos públicos del municipio de Tepeyanco. Su primera acción fue despedir a varios empleados del fallecido Gaudencio Morales, para ingresar a sus amigos y parientes.

