Liliana Ixtlapale acusa irregularidad en Tepeyanco

La síndico de Tepeyanco, Liliana Ixtlapale Guerra denunció un mal manejo del erario, pues la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre que comprende los meses de abril a junio de 2022 está plagada de irregularidades.

Para no convertirse en cómplice de las anomalías, la representante legal de la comuna, puso al tanto de las inconsistencias al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), además de solicitar su intervención.

“Derivado de los lineamientos que regulan la recaudación, administración, comprobación y justificación de los recursos públicos de los entes de Tlaxcala me permito hacer de su conocimiento que, derivado de la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre, -las cuales firmé bajo protesta-, se han detectado inconsistencias en el manejo y aplicación de los recursos públicos”, reveló.

Entre los malos manejos, detalló, destacan documentación comprobatoria carente de firmas de quién solicita, autoriza y recibe los recursos asignados a la administración pública municipal y de quiénes validan la documentación aparentemente comprobatoria.

Por otro lado, alegó no está integrada la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie si ya fueron o no entregadas las participaciones a los presidentes de comunidad, además de que no presentan las dispersiones y autorizaciones de transferencia bancarias de nóminas.

A pesar de que le solicitó al alcalde Gaudencio Morales Morales que le pusiera a disposición las cuentas públicas anteriores para firmarlas y conocer la solventación e integración de la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos, la autoridad no lo hizo.

Por las presuntas irregularidades, Ixtlapale Guerra pidió la intervención de la autoridad en la materia para que revise conforme a la ley las cuentas públicas señaladas y haga responsable a quién autorizó y ejecutó de forma irregular los recursos económicos.

Cabe señalar que el presidente municipal fue observado por un daño patrimonial de seis millones 972 mil 96 pesos, tan solo en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021.





