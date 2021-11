Demanda edil liberación de recursos en Tepeyanco

La presidenta de comunidad de San Pedro Xalcatzinco, municipio de Tepeyanco, María Yenni Morales Díaz, solicitó la intervención del Congreso local para que el ayuntamiento le informe el monto de recursos que le corresponde a la demarcación.

Municipios Cubierto de maleza luce el camposanto de Tepeyanco

En una misiva dirigida al Poder Legislativo, la edil sostuvo que el presidente municipal, Gaudencio Morales Morales, en reiteradas ocasiones no ha dado respuesta a la solicitud de información sobre las ministraciones que corresponden de manera mensual a la comunidad que representa.

Continúa leyendo: ➡️ Asaltan al hijo del presidente de comunidad de Xalcatzinco

Expresó que en Sesión de Cabildo ha planteado la integración de un informe del estado que guardan las finanzas del municipio, conforme a los datos registrados en el proceso entrega-recepción, en el caso particular de la comunidad de Xalcatzinco, no obstante, sostuvo que no ha obtenido respuesta favorable.

Comentó que a más de dos meses de haber asumido funciones, no les ha sido informado sobre el presupuesto de asignado a las presidencias de comunidad, así como las obras que serán priorizadas, el moto destinado a seguridad y servicios públicos, plantilla laboral, entre otros aspectos.

Te recomendamos: ➡️ Insisten vecinos de San Pedro Xalcatzingo en destitución de su edil

Morales Díaz señaló que ante la falta de respuesta a la solicitud de liberación de recursos, la comunidad no cuenta con el equipo suficiente para la atención de la ciudadanía, así como las condiciones necesarias para la mejora de prestación de servicios.

Policiaca Asaltan al hijo del presidente de comunidad de Xalcatzinco

Recalcó que la petición no solo la ha hecho en repetidas ocasiones al presidente municipal, sino al área de tesorería, quienes de manera reiterada han hecho caso omiso a sus solicitudes, además, comentó que en repetidas ocasiones no les han remitido las actas de Sesión de Cabildo para poderlas firmar.





Entérate: ➡️ [Video] Se queda sin frenos camión refresquero y cae a un barranco, en Tepetomatitlán





A más de dos meses de asumir funciones, la edil de Xalcatzinco, municipios de Tepeyanco, aseguró desconocer el monto de recursos que le corresponden a la comunidad

LEE MÁS ⬇️

Local Suma la elección más de 300 impugnaciones ante el TET

Municipios Respalda Fernández Noroña al PT, en el corazón del sur