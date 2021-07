Suma la elección más de 300 impugnaciones, ante el TET

A menos de un mes de haberse desarrollado a jornada electoral del 6 de junio, ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) más de 300 impugnaciones, principalmente por inconformidades en los resultados de las elecciones municipales, la validación de la jornada, las sesiones de cómputo, entre otros de las elecciones 2021.

De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica del TET, la autoridad jurisdiccional tiene como plazo hasta antes del 15 de julio resolver las inconformidades generadas en la elección a la gubernatura, siendo dos las que se han registrado.

Y antes del 5 de agosto tendrán que resolver los casos que tienen que ver con inconformidades en presidencias de comunidad, para poder validar la elección local, en la que se definieron 795 cargos electivos.

RESUELVEN ELECCIONES EN TEPEYANCO Y SAN JOSÉ TEACALCO

A la fecha el Pleno del TET confirmó la validez de las elecciones de ayuntamiento de los municipios de Tepeyanco y de San José Teacalco, así como las constancias de mayoría entregadas a los candidatos Gaudencio Morales Morales e Hilario Padilla Longino, respectivamente.

En el caso de la elección en Tepeyanco, la autoridad determinó que Gaudencio Morales no infringió ley alguna al no separarse del cargo de regidor 90 días antes de la jornada electoral, pues las regidurías no tienen funciones de dirección ni atribuciones de mando debido a que no toman decisiones en lo individual.

Respecto de la elección en San José Teacalco, acreditó que la realización del escrutinio y cómputo se llevó a cabo en el local previamente aprobado por la autoridad electoral.

La autoridad jurisdiccional tiene como plazo hasta antes del 15 de julio resolver las impugnaciones generadas en las elecciones 2021

