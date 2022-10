Nuevo alcalde de Tepeyanco inicia despido masivo de personal

A casi diez días de haber rendido protesta como alcalde de Tepeyanco, Francisco Ixtlapale Pérez despidió a personal que trabajaba con el fallecido Gaudencio Morales Morales, presuntamente para acomodar a sus amigos y parientes.

De acuerdo con los trabajadores recientemente removidos, el alcalde hizo efectiva la renuncia de al menos unas 30 personas, pero en fechas próximas podría despedir a un número mayor, pues pretende iniciar la administración con individuos de su entera confianza.

Entre los destituidos, dijeron, se encuentran la directora del DIF Municipal, la directora del Instituto de la Mujer, la titular de Turismo, y el director y subdirector de Obra Pública.

De igual manera, comentaron, le dieron las gracias a la tesorera y auxiliares del Registro Civil. En Protección Civil Municipal echaron a las auxiliares; en el jurídico obligaron a renunciar al titular y a un abogado, así como al titular de Acceso a la Información Pública y al director de Planeación y Logística.

En el Ministerio Público fue despedido más personal, y presuntamente a todos ellos no les pagaron la primera quincena de octubre y decidieron darles entre dos mil y tres mil pesos, como finiquito, acusaron.

“Nos dijeron que no hay dinero cuando nosotros pagamos consumibles y alimentos que se requirieron en algunos eventos y nunca nos repusieron el dinero, pero a quienes han actuado mal los siguen manteniendo, por ejemplo, el contralor interno, el cronista y el secretario del Ayuntamiento, quienes no han hecho algo por Tepeyanco y son prepotentes”, sentenciaron.

Los extrabajadores, quienes pidieron la gracia del anonimato, aseguraron que algunos compañeros decidieron no firmar la renuncia, pues consideran la viabilidad de presentar un juicio laboral por despido injustificado.

Admitieron que tenían claro los movimientos ante la llegada del nuevo alcalde, pero no asumieron fueran inmediatos, pues no han pasado ni 15 días cuando “las cabezas empezaron a rodar”.

Cabe señalar que El Sol de Tlaxcala buscó al alcalde en su despacho y vía telefónica para conocer el motivo de los despidos y cómo fue la selección del personal cesado, pero no encontró respuesta.

Después de rendir protesta al cargo, el presidente no convocó a los trabajadores a una reunión para presentarse, incluso, no se ha reunido con su Cabildo, pues no ha convocado a sesión.

