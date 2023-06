Alcalde de Xicohtzinco se amparará contra comisión

El alcalde de Xicohtzinco, Luis Ángel Barroso Ramírez advirtió que se amparará en contra de la Comisión Especial conformada, si no le devuelven las instalaciones de la presidencia municipal, pues ese fue el acuerdo adquirido en la Secretaría de Gobierno (Segob).

A casi 15 días de la conformación y toma de protesta de los integrantes de dicho organismo, declaró que la presidencia municipal sigue cerrada y no hay fecha para su posible reapertura.

El acuerdo fue que una vez conformada la comisión y entrara en operaciones me tenían que regresar la presidencia y no han pasado. Segob tiene que cumplir el acuerdo y si no lo hace, pues voy a meter el amparo para la Comisión Especial, adelantó.

De hecho, insistió en que la Segob no ha actuado en consecuencia y solo le ha pedido unos días más para que se coordine con el grupo opositor, por ello, sigue a la espera de una fecha para la apertura.

Aseveró que la instancia de los integrantes de la comisión Alfonso Galaviz Díaz, Isbaal García Tzompa y Abdiel Reyes Cristóbal es benéfica, pues dan el visto bueno a los pagos que efectúa, con ello evita errores administrativos y observaciones futuras por parte del Órgano de Fiscalización Superior, “pues su personal está ahí de lleno”.

Rechazó que exista duplicidad de funciones, pues “las facturaciones la sigo dando yo, la priorización y presupuesto lo sigo dando yo, lo único que cambia es que ellos le dan el visto bueno y eso pues me beneficia aún más, puedo ir deteniendo observaciones a futuro”.

Agregó que la operación de los profesionales en la materia no impide la dotación de los servicios municipales.

"Si no me entregan la presidencia o no se cumplen los acuerdos voy a meter un amparo para la comisión y que sea rebotada para seguir trabajando como veníamos haciéndolo”

Luis Ángel Barroso Ramírez, alcalde de Xicohtzinco