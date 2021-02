Alfredo Corichi busca candidatura a presidencia de Tlaxcala, por Morena

En tiempo y forma el ciudadano Jorge Alfredo Corichi Fragoso se inscribió en el proceso de selección interna de Morena en busca de la candidatura a la presidencia municipal de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala.

Municipios Es Memo Berruecos aspirante de Morena, a la alcaldía de Chiautempan

“Servir al pueblo desde el ámbito municipal es un gran reto, se requiere capacidad, talento y gran experiencia”, destacó Corichi tras registrarse en línea cómo lo estableció en su convocatoria el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político que encabeza Mario Delgado.

🎭 Invaden el aire de #Contla con música carnavalesca | Viven pobladores la entrada del #carnaval 2021 desde su casa



Continúa leyendo ➡ https://t.co/TviOPcoxh9#Fiesta #Carnaval #Municipios pic.twitter.com/7VwXhcJ63i — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 7, 2021

“Nuestro pueblo merece una transformación; muchas mujeres y hombres me han expresado su apoyo y confianza, tengan la certeza de que si la encuesta que realice el Comité Nacional de Elecciones de MORENA me favorece, competiré en la elección constitucional con propuestas reales, concretas y verificables”, subrayó Corichi.

Local Morena debe ser ejemplo de cambio

En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, Jorge Corichi dejó en claro que será “quien siempre va a privilegiar la unidad, el respeto, la autocrítica y la tolerancia en el partido; por encima del triunfo de una persona debe estar el éxito de la Cuarta Transformación, la cual debe sentirse en cada hogar tlaxcalteca”.

Adelantó que en su aspiración no recurrirá a los insultos ni a la diatriba “porque lo que la gente necesita son soluciones a sus problemas”.

Violencia #obstétrica es común en Tlaxcala, pero ningún caso ha sido denunciado para judicializarse, dice la directora de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México



Más Información aquí ➡ https://t.co/qUn7x0ELwq#Embarazo #Violencia pic.twitter.com/hn0vuuD4C6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 7, 2021

Sólida trayectoria

Jorge Corichi subrayó que es un ciudadano que se identifica con los preceptos que guían la Cuarta Transformación de México impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que durante su carrera como servidor público ha puesto en práctica el no robar, no mentir y no traicionar.

Local Inconforma encuesta a Ana Lilia Rivera Rivera

“Estoy comprometido con las causas justas de nuestro pueblo; desde hace tres décadas planteé cómo avanzar en la vida democrática de México, y particularmente en Tlaxcala”, enfatizó

En el Gobierno estatal, Corichi ha sido secretario técnico de la Secretaría de Turismo. En el año 2016 fue coordinador de la campaña a la gubernatura de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros quien hoy organiza los Comités de defensa de la Cuarta Transformación en Tlaxcala.

“Siempre he sido y seré respetuoso de la Ley electoral, por ahora me reservo hablar de propuestas concretas, elaboro vías de solución a importantes problemas, en su momento las daré a conocer para que ustedes las enriquezcan”, dijo.

En #Portada 📰 | A prueba, ingenio y estrategias políticas en proceso electoral | Candidatas y candidatos no podrán recurrir a eventos #multitudinarios



Aquí la nota ➡ https://t.co/0H8ulpyKnc#Elecciones2021 #Partidos pic.twitter.com/0JW5HIVnBB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 7, 2021

No dejes de leer:

Local Abiertos, los registros en Morena

Local Encabezará Lorena Cuéllar proyecto de unidad